來稿｜消費券的倡議——恆常化、制度化

政府上月中發放了第一期3千元的消費券，市面無論零售飲食都十分暢旺，市民心情舒暢，消費券的確是一項貼身、有即時實效的惠民措施。官方雖然一直強調消費券並非恆常措施，但政界人士心中都明白，消費券是最受市民歡迎的措施，澳門有類似的「現金分享計劃」，已經派發了十多年，一直為港人妒忌，好不容易香港有了消費券計劃，如果庫房坐擁巨額資產，不繼續派發消費券，恐怕只會觸怒市民，引發民怨。



來稿作者：李慕飛



官員不肯承諾將消費券恆常化，自然是避免被批評為未來政府背上財政包袱，但官員是否真的「夠膽」拒絕派發消費券？既然如此，筆者忽發奇想，政府不但應該將消費券恆常化，更將視作政府施政的重要方針，是爭取市民支持政府的重要手段，從而團結市民，更提升政府營運效率。

2023電子消費券4月16日派發，不少市民領取消費券後，到各大商店購買「心頭好」。（資料圖片／廖雁雄攝）

公共服務優先於消費券開支

事實上，從理論層面看，如果政府被視作為法人組織或一間公司，市民就是持份者或股東，假如組織或公司賺得豐厚的財政盈餘，扣除資本儲備及營運成本外，將部份盈利派發給持份者或股東，是應有之義，盈餘越多派發越多，持份者或股東自然會越支持組織或公司。回到現實中，公共財政是全民所有，將部份盈餘派發給全體市民，不能視為福利，而應視為給市民支持政府（例如繳交稅款或公共費用）的回報。

政府可以制定章程，例如每年的公共收支，在扣除經常及非經常性開支，再扣除撥入各項政府基金的開支、以至資本儲備，得出的公共盈餘，就按一定等比例撥出，用作派發消費券之用，盈餘多派得多，盈餘少派得少，而一旦赤字就可以少派，甚至不派，只要章程訂得清楚明確，政府同香港市民一同信守，派多派少市民都不會有怨言。

市民作為消費券的受益者，自然希望政府能夠多派，所以基於此原則，消費券可以被視為政府施政表現的指標，政府雖然並非以盈利為目的，但理論上政府財金政策做得好，庫房自然財源廣進，各大部門如果能夠提升工作效率，善用公共資源，自然亦會減少浪費，都能夠令到盈餘增加。所以，撇除經濟波動的不明確因素，政府的盈餘水平都能夠從側面反映管治質素。

同時，由於市民的需求，官員會被驅使要更加積極進取，更加注重民意取向。此外，市民過去對政府收支漠不關心，在新的指標下，市民自然會更加團結、更加支持政府的開源節流措施，得到市民的大力支持，政府自然可以有更大的政治能量，去改革公共政策及公務員架構，甚至開徵新稅，例如陸路入境稅、奢侈品消費稅。政府其實為了擴闊稅基，早已研究開徵有關稅種，並預計能為政府提供穩定及可觀的稅收，但由於有相關業界大力反對，政府一直不敢輕舉妄動。必須強調，政府即使願意將部份盈餘用於派發消費券，但公共財政必須先用於所有公共服務及工程開支上，這是政府最重要的職責，絕對是優先的考慮。

2023電子消費券4月16日派發，不少商店推出優惠吸引顧客。（資料圖片／廖雁雄攝）

穩健財政有力紓解民困

或許有人認為消費券將是政府的沉重負擔，但只要比較下開支情況，事情未如想像中的嚴重。過去三年，政府總共用了6,700億元，用於防疫抗疫基金及逆周期措施，當中約1,000億元用於第一（5,000元）及第二期（10,000元）的消費券，約為整個抗疫非經常性開支的15%，金額雖然巨大，但總額佔比並不算高。今年第三期消費券派發5,000元，預計開支約為300億元，同一時間，財政預算案提出6,000元的薪俸稅寬減，用了85億元。事實上，動用過百億以上的資源，去推動紓解民困的計劃，亦早有先例，例如在疫情前，薪俸稅寬減額曾經高達2萬元，當時動用的資金亦高達190億元，但這筆巨款只有納稅人才能分享。

所以，從簡單的對比中可以看到，消費券的支出雖然大，但並非政府不能負擔，特別在經濟暢旺的年度，政府收入可以達到6至7千億元的水平，即使各項開支亦十分龐大，但亦足以支付消費券的支出。目前，政府財政儲備有8,000億元，雖然比數年前下跌了三份之一，但預計五年後就能夠重返1萬億的水平，兼且有4萬億元外匯基金的強大後盾，以及以千億元計的未來基金，香港的財政其實十分穩健。

而且，當消費券恆常化後，政府亦可以適度地減少其他紓解民困的措施，例如減少稅項寬減的額度，集中將資源用於消費券上，實際抵消了部份消費券的開支。另一方面，亦可以設立渠道，鼓勵富裕人士將消費券轉贈社福機構。

值得一提，消費券並非純粹消耗性，能夠同時刺激零售及飲食業的市道，有提振經濟的作用。但最重要的，仍然是市民直接得益，筆者在過去兩年在街頭、食店或其他公共場所，不時聽到市民談論消費券，讚美之聲溢於言表，這是多年來絕無僅有的事，反映出消費券遠勝於其他惠民措施，是爭取市民支持的有效手段。

作者筆名李慕飛，從事政策研究工作，曾任職傳媒。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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