揚言自得｜美國太空軍目標： 摧毁北斗衛星

在盲人的國度,獨眼人是神。這個道理,美國參議員Angus King很清楚,他曾在國會聽證會表示:「如果我是美國敵人,我第一件要做的事就是摧毁GPS 衛星導航系統,令美軍變成盲人。」美國太空軍司令回應時沒有說白的是:一旦要和中國發生軍事衝突,第一件事就是摧毁北斗衛星系統。所謂「第一件事」,對美軍來說就是先發制人。打盲你,我就是神。



美國太空軍前總司令 John Jay Raymond去年4月5日 公開發言表示:美國的太空戰能力必須轉型,而轉型的方向是增加其韌性,亦即是受到攻擊後仍然能夠繼續執行任務。他說:「韌性的重要是令敵人的先發制人不會帶來優勢,令敵人在太空發動決定性突襲亦不會佔優勢。」

美國因怕衛星受襲而要做出軍種「轉型」的大動作,反映其內心真是懼怕解放軍會發動先下手為強的攻擊。

美軍為了知己知彼,制定了一本有關中國解放軍航空、航天和導彈部隊的參考書:《PLA Aerospace Power: A Primer on Trends in China’s Military Air, Space, and Missile Forces》。它是美國太空軍的訓練教材,分析了解放軍的軍事思想、戰略目標、指揮系統、指戰架構、人員調動和訓練等。全書113頁,我由頭到尾讀了,內容算是客觀求是,沒有「 中國威脅論」的腔調。美軍精英的腦袋知道解放軍是保衛國土,知道中國沒有先發制人進行突襲的基因。但美軍腦袋雖然知道,內心卻依然懼怕。這是軍事心理學:正因美國有突襲北斗衛星的圖謀,於是判斷解放軍亦有此先發制人的盤算。

美國在2019年成立太空軍。2020年,時任美國總統特朗普在白宮舉行授旗儀式。(資料圖片)

美國二百多年的打仗史,可濃縮為八個字:創新狠辣,趕盡殺絕。用火槍屠殺持刀的印第安原居民嫌太慢,於是進行戰略欺詐與原住民簽署二百多項和平約然後大派天花病毒毛氈,首創以細菌戰實行種族滅絕。在廣島投下人類首顆原子彈讓日本跪低不夠,就在長崎梅開二度。朝鮮戰爭時麥克阿瑟準備用核武對付中國,只因被總統解除職務而沒實行。

面對頭號對手中國,美軍心知傳統戰絕無勝算,又不敢使用核武,因為美國不可能一舉摧毁中國所有核武,包括潛藏太平洋深海的巨浪核導彈和高度隱蔽和機動的陸基核導彈。中國的核反擊能力確保美國就算「先發」亦不能「制人」,故此美國不敢先發,否則世界末日。

太空軍不同。先發制人摧毁了衛星系統,對方就是盲了。盲人在獨眼人面前不存在反擊能力。決定性的勝利來得乾淨俐落,不引致大規模軍民死傷,不構成血海深仇,合乎21世紀人道主義,亦不會大規模破壞基本製造業和生產力。美國要有盲人工廠價廉物美生產力的供養,才能維持美式生活。這是美國的計算。

美國太空軍深懷不軌,自然亦擔心對方發動突襲。故此美國太空軍開宗明義的任務就是保障美國衛星的安全,摧毁對方的衛星。美國2024年財政預算之中建議增幅最大的單項支出,是撥給太空軍的300億美元軍費,較2023年增幅達15%。其中192億美元用於研發和測試新太空武器,而當中最優先的選項包括:導彈防禦警報系統(防禦)、 衛星追蹤系統(攻擊)、強化GPS衛星導航系統(防禦和攻擊)、衛星發射系統(快速重建能力)。

摧毁對方衛星系統所造成的破壞不限於軍事能力,而是癱瘓整個國家,因為通訊導航衛星是現代社會賴以運作的先決條件。所有公共服務,政府運作、海陸空交通運輸、水電煤供應、醫療、通訊、治安、 緊急服務、銀行金融、 高端製造、農耕系統、氣候監察等,都會癱瘓。盲了眼的國家和軍隊,不論如何鋼鐵意志血肉長城,唯一不被屠殺的出路是投降。

美國於60年代開始用衛星定位,1994年全面完成GPS系統,從此獨具天眼笑傲全球。當時歐盟亦全速發展「伽利略」衛星系統,但2002年 歐盟舉行記者招待會公布:「在美國強大壓迫下,伽利略衛星系統已經死亡。」其後歐盟不斷自削伽利略系統的功能,換取美國讓其苟延殘喘。美國對盟友一向如此,無甚出奇,但奇在美國竟然不破壞中國北斗衛星?2007年1月11日 中國發射反衛星導彈,一發擊中864公里高空的鏢靶衛星。該次發射震驚了美軍,他們也有反衛星導彈,但要靠戰鬥機從高空發射,而中國是人類第一次成功發射陸基反衛星導彈,效益遠勝由戰機發射。那次發射之後,中國安心組裝北斗衛星系統,美國不敢出手破壞。今天我們北斗衛星和美國GPS分庭抗禮,而反衛星導彈亦由當年第一枚,發展到今天第三代。

2007年中國的反衛星導彈試驗,擊碎已退役的氣象衛星「風雲1C」。

美國是戰爭機器,立國二百多年來征戰全球,只有攻,不必守,除了911之外從未受襲,故此一直以來發展的軍力是以攻擊為主。但其太空軍最強調的竟然是防禦性的「保護美國衛星系統」,箇中原因是美國的衛星系統全面融入整個作戰體系,美軍對衛星的倚賴程度遠超解放軍對衛星的依賴;這是美軍的先進,亦是美軍死穴。假若雙方的衛星系統均被摧毁或被干擾致失能,美軍作戰能力的喪失遠超解放軍作戰能力的喪失。

這是美軍真正的恐懼,不是中國的航母核導彈和殲-20 戰機,不是中國封台奪島或南海造島,而是中國的反衛星能力,包括硬攻擊的摧毁,或軟攻擊的電子和激光干擾 。故此美國七十三年來第一次成立新軍種的雙任務就是保護自己衛星,摧毁敵方衛星,實現對敵的單向透明。

中美雙方均投入大量資源保護自己的衛星,發展反衛星能力,和增強對失能衛星的快速替補能力。從衛星數量來說,美國佔絕對優勢。單單是SpaceX 的「星鏈」便有3000多枚衛星,其它商業衛星亦數以百計。這 3000多枚雖然是商業衛星,但全歸美國太空軍管理,俄烏衝突清楚顯示這些商業衛星可以隨時調動來參與美國軍事行動,並以「數量」來增加摧毁其衛星系統的難度。

當下全美最關注的是債務上限,其實債務上限只是兩黨相爭人為製造隨時可控的內部爭議,隨時可以並最終定會解決。美國真正不可控的大危機,是債務經濟崩潰。過去兩年美國天量增發國債,但海外連同中日等國所持有的美債總額只輕微上升,大部份天量增發都是內卷了;加上美元、美息、通脹和銀行危機,環環相扣互相牽引,是美國沒有能力解決的死症,一旦崩潰,涉及美國霸權的存亡。

俄烏戰爭疊加暴力加息未讓美國完成全球收割大業。烏克蘭給美國的啟發,是美國需要一場乾淨俐落的決定性大勝,而非開闢另一個曠時日久的亞洲烏克蘭。

北斗衛星導航全球組網模型。

美國總統拜登於去年3月21日在一個公開場合脫離預定講稿表示:「我母親說過,在惡劣的情況,只要細心看,都會看到美好的東西。」然後他接着說:「 我們正身處世界經濟的轉捩點,不只是世界經濟,而是整個世界的轉捩點。三四代人才出現一次。最近軍方最高層告訴我,1900年至1946年6000萬人(於戰爭)死了,之後我們建立了自由世界的秩序,這已是很多年了。我們將會有一個世界新秩序,而我們會帶領。」說完這句,他不答問題便離去。80歲老人家想到逝去的母親,然後提及軍方最高層的談話,漏出「世界新秩序」。這是老人家來自心底的真話。我看了這條新聞後,心底發涼。但美國主流媒體輿論一律集體噤聲,沒有一份跟進何為「世界新秩序」,雖然美國社交媒體和個別小報是一陣熱議。

創造「世界新秩序」要靠一場扭轉乾坤徹底解決美國經濟金融困境和重塑世界格局的乾淨俐落的大勝。這場大勝的體現,就是中國回到改革開放前的世界低端工廠,14億人勞苦一生勒緊肚皮賺美鈔買美債;想買石油,靠美鈔;想進口糧食,靠美鈔;在沒有華為和小米的世界,只好高價買蘋果三星。中國顛覆了一切。

拜登在思念母親時說了真話,美國軍事智囊以及軍事輿論領袖說的是假話。他們異口同聲大談解放軍封鎖台灣,做一連串五光十色的沙盤推演,配合在台海不斷挑釁,並串通菲律賓在南海製造危機,這些全是戰略欺騙,引導中國決策專注力放在台海南海的傳統對壘,而美國閃電的雷霆突擊,是在太空。

美國在太空先發能否制人,沒有絕對把握,但美國在金融霸權存亡之際權衡利害後,定必鋌而走險,因為實在已無其它方案。中國軍事戰略家運籌千里,定當瞭然。我寫時評亦須一盡文責,再次拉響警报:美國一動手,會給中國零機會,而中國給自己的機會,只得一次。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。文章僅屬作者意見,不代表香港01立場。



