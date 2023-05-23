來稿｜良政善治，任用賢能才是市民所盼

近年來，國家安全和行政主導為當前香港政治的重中之中。繼國安法及完善選舉制度草案落實後，港府於日前亦公布完善地區治理方案的建議，主要透過重塑區議會的產生方法及民政專員於區議會的角色及職能以達致實現良政善治，任用賢能，行政主導。



來稿作者：嚴澤航



首先，良政善治對於一個國家或地區的發展和穩定至關重要。良好的治理可以促進經濟發展、提高人民生活水平、增強社會凝聚力，從而為國家或地區的長期發展奠定穩固的基礎。區議會應是政府與市民之間的橋樑，可以促進政府和市民之間的對話和交流，幫助政府更好地了解市民需求和關切，及時解決社會問題。因此，現時重塑後區議會的組成包括委任、地區委員會界別和直選等多種形式，確保將來不會再令區議會發生2019年的泛政治化現象，令區議會偏離原本職能。

其次，任用賢能是實現良政善治的重要前提。政府應該確保區議會成員有適當的知識和技能，以便他們能夠有效地代表選民，並對本地事務提供專業意見和建議。政府應該考慮委任經驗豐富、有專業知識和技能的候選人，而不僅僅是考慮他們的政治傾向。增加委任制能提供機會，好讓各行各業的專業人士有機會有平台服務社會，這會為區議會的帶來專業化和高效運作。地區委員會界別可以保障區議會暢順運作，好讓各有豐富經驗的地區人士為區議會帶來品質的保證。最後直選議席亦可以確保區議會能反映市民的意見。

再者，政府於諮詢文件亦有提到，在重塑區議會的同時，政府亦需重新審視和理順地區的治理架構，並確實執行行政主導原則。強化後的地區治理架構分別由「地區治理領導委員會」、「地區治理專組」、地區諮詢架構、地區服務架構及民政事務專員組成。希望政府能妥善管理各部份的治理架構，並清晰釐清權與責，加強區治理領導及統籌力度，運用好各部門的資源，提升地區施政效能，回應市民的需要。

政制及內地事務局局長曾國衞與民政及青年事務局局長麥美娟向區議會及地區三會成員講解區議會改革方案。（政府新聞處圖片）

現代政治面臨著若干挑戰，包括民粹主義的興起、對公營機構的信任度下降以及社會意思形態兩極分化加劇的各種問題。 「Not in my back yard」的心態（也稱為鄰避主義）更加劇了這些挑戰。雖然鄰避主義有時是源於對政策的潛在負面影響的合理擔憂，但它也可能成為進步和發展的障礙，特別是在考慮個別地區及整體香港發展的時候。改革後新區議會的組成，不會再由可能受民粹主義影響的直選議員主導，決定基建及政策大方向將會以一整區的整體發展作考慮，而不再只是各區區議員關注自己選區的門前雪。

最後，國家安全和行政主導是香港政治的核心問題。香港是中國的一部分，國家安全和行政主導是不可分割的。為了保障國家安全和維護香港的繁榮穩定，香港政府必須發揮行政主導作用，確保香港的法治和治理體系不受干擾和破壞。

綜上所述，任用賢能，重塑區議會，並堅持國家安全和行政主導是實現良政善治的必要條件和重要保障。我們應該共同努力，促進香港社會和諧穩定，維護國家的統一和安全。

作者嚴澤航是公共政策碩士、南區青年社區建設委員會成員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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