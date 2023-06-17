來稿｜AI技術是雙刃劍　規管立法需先行

隨着ChatGPT等生成式AI的面世，為人類文明揭開新篇章，將會創造社會的新常態，可是傳統商業模式和法律卻未能適當地配合，如此便難免構成風險，最近更有多位國家領袖及專家紛紛公開表達相關的擔憂。日前，歐盟通過全球首個規管人工智能（AI）的法案，對最高風險AI用途設新的限制，並大幅限制使用人臉識別軟件。歐盟透過立法一步站上全球科技規範龍頭老大的地位，包括美國在內等其他國家，對於人工智慧帶來威脅的法律規範卻仍在萌芽階段。



來稿作者：駱俊偉



著名電影《未來戰士》描述產生自我意識的AI是人類「終結者」。雖然電影情節只屬虛構，但亦引申出值得人類思考的一個問題，「人工智能帶來人類社會進步？還是會帶來人類文明的滅亡？」ChatGPT創辦人Sam Altman與數百位AI技術權威專家聯署的公開信中，強調AI對人類存有威脅，繼而要求社會須正視其危險性。人工智能的問題也被納入上月七大工業國的討論焦點，可見世界聚光燈已投向AI技術的安全發展。

AI技術為人類帶來便利

現在AI技術還沒有大規模落地應用，但是已經在一些產業上落地使用了，像醫療、交通、金融、教育、安全等產業上，給人類帶了很多便利，能夠解決社會部分「奇難雜症」，構建更美好的人類社會。以治療不育為例，目前主要依靠人工受孕治療不育症。惟根據歐洲醫學權威雜誌Acta Informatica Medica研究報告，傳統輔助生殖技術如試管嬰兒的成功率不足30%，主觀分析過程欠缺準確性。

因此有醫療公司為幫助人類實現組織家庭的夢想，便融合全球的臨床大數據及AI技術，參照胚胎數據庫與患者的病歷基因紀錄，並結合以往發育成功的胚胎案例，自動客觀分析能夠發育成功的胚胎，讓受孕時間更短，提升人工受孕的成功率。試管嬰兒AI技術的應用為不育患者帶來新的曙光，亦為全球人口老化問題帶來有效的「止痛劑」。

AI技術安全問題或成隱憂

AI技術不斷迭代進步的優勢已從多方面體現，但人工智能計算機專家Stuart Russell指出AI的威脅同樣來自不斷提升的智慧與能力。電影情節時有描繪AI攻撃人類，以前總以為只存於電影中，但現在確實有活生生的例子發生。不久前美軍一架無人機在執行模擬任務中，因操作員先後發放「優先摧毀」及「停止攻擊」的指令，被AI系統認為受到阻礙任務執行，繼而殺死操作員。事件過後，美軍在重新訓練無人機使用AI系統時，更遭遇AI系統主動命令無人機摧毀用於傳輸命令的信號塔，以截斷與操作人員的聯繫。

事件反映AI技術的應用機遇和風險並存，規範的立法和監管制度可以避免人為的錯誤和濫用，從而構建信任和安全的使用環境，在公平的情況下把大眾焦點都傾注在產品技術研發上，減少一些不必要的問題滋生，讓產品或者技術更好服務於人類。

法規不能一刀切

目前各國監管策略大有不同，卻都以規範AI技術為目標。以歐洲議會日前正式投票通過全球首個規管AI的法案——《人工智能法案》為例，法案將適用於任何使用AI技術的產品或服務，並按風險程度分為4級，按級別提升監管程度。較高風險的用途包括將AI技術用於水電等基礎建設、法律制度、公共服務，以及兒童產品等，將會受到較嚴格規管，包括要提升對用戶的透明度，以及減少AI偏頗的可能性。

本屆政府推動科技創新不遺餘力，惟相關法例規管卻未見成果。鑑於AI技術廣泛應用是未來大趨勢，政府須打破「立法比科技發展遲」的固態，未雨綢繆。目前外國AI的法規已成形，香港有需要「追落後」。考慮到條例具強制性，以及AI技術已逐漸滲透到日常生活中，筆者認為政府制訂AI技術法規時必須謹慎，比如確定哪些行業確實需要被納入法律中，如何界定是否違法，以及在保障安全的前提下，不能影響技術的研發和推進，在應對AI技術風險和有效保護權利之間實現平衡。

成立專責部門管理AI技術應用

筆者建議在創科局成立一個新部門，專責審查企業新研發的AI技術，及向合資格者派發許可證，並鼓勵各企業須按照指導原則使用AI技術，以確保其安全發展。另建議邀請科創專家、企業等多方共同制訂統一的AI技術安全標準，以評估AI技術的能力，如數據保護及分析方面的能力。假如發現不符合政府標準的AI技術模型，便可撤銷其許可證，確保企業妥善利用AI科技，同時，該部門亦要定時檢討更新規範的內容，配合業界最新發展。

AI技術不斷革新是人類科學的成就，其對人類社會的貢獻是無可置疑，但社會的擔憂亦不無道理。事實上，AI技術已經無聲無息地影響我們的生活，未來取代人類大部分工作已是「現在進行式」，我們必須居安思危，及早制訂監管AI技術的法例，讓AI技術成為人類社會不斷進步的「好幫手」。

作者駱俊偉是立法會A4聯盟研究部研究員。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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