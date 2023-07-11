來稿｜追責不是以權位下指令

管理學裏談到領導者授權，目的就是讓下屬發揮作用或提高創新能力。領導者授權可以激發下屬或員工的工作興致，鼓勵他們發揮積極性、創造性；挖掘下屬或員工潛能，激勵他們更好地為公司、企業作貢獻。然而，領導授權，不代表責任也一同授予。當下屬或員工無法達到要求或完成不了任務，身為領導者必須一肩挑起，自己承擔責任。



來稿作者：陳文坪



回顧2009年12月聖誕節前夕，美國發生炸機未遂事件。2010年1月7日，時任美國總統奧巴馬在白宮新聞發布會上公布這起事件的兩份調查報告的結果表示，對整體系統失敗，自己承擔責任。也就是說，對於這一事件，身為總統的他，負起全部責任，不會因此事件而開除任何一名高級情報官員。

總統授予他人權力，為國家、政府、人民服務，其當事人在崗位上當然也須盡忠職所為國為民把關。然而，人們深知權力的授予，並不等同責任也一樣授予。

正因如此，當炸機未遂事件兩份調查報告公布時，身為總統的奧巴馬並沒有推諉責任，而是自己一肩扛起。這樣的做法不但贏得下屬的尊敬，更是為民樹立一個好榜樣。當政（權）者，必須對所發生的重大事件負全責，而不是在尋覓「代罪羔羊」，由下屬去承擔，甚至面對千夫所指。

當時曾有媒體報道，在發生聖誕節炸機未遂事件後，奧巴馬兩度對安全部門的反恐官員表示不滿，並要求他們在最短的時間內提呈初步報告。因此，就有「專家」分析，國家安全部門或反恐部門將有人因此丟官，必須對此事件負責。因在官場裏面，大「欺」小是常見的，把責任「推」給下屬，更是普遍存在的。

但是，調查報告出爐後卻讓「專家」們大跌眼鏡，不但沒有任何官員因此丟烏紗帽，奧巴馬更沒有責備別人，而是將責任全部攬起，讓官員從錯誤中吸取經驗教訓。這說明了奧巴馬是一位權責分明的總統，讓人敬佩。

日前媒體報道，中國重慶第二大城萬州區發生洪澇導致重大傷亡事故。重慶7月第一星期迎來入汛以來最強降雨，半數區縣（19個）受災，其中萬州是本輪暴雨重災區，部分河流上漲至歷史最高水位，引發山洪和泥石流。截至7月5日，萬州至少17人死亡、2人失蹤，損失超過人民幣2.2億元。中共重慶市委書記袁家軍7月5日喊話，要求及時總結經驗教訓，補齊短板和薄弱環節，並表示對因領導不力、工作疏忽或處置不當造成嚴重後果的官員和幹部要嚴肅追責。

中國大陸各省市年年有不同程度的水災、洪澇，而且每年的報道無論是降雨抑或水位都是創歷史新高。意思如同運動員的比賽成績記錄，被後面的比賽打破。其水文、河流上漲高度等記錄都年年破記錄。這樣的破紀錄並非好事，反而是觸目驚心。但事件一過，身為領導者，是否有深入檢討？認真反省？作出必要改善等等建議呢？還是當作一種流程？

水災洪澇在各地越來越波濤洶湧。然而，防汛渠道是否加寬？防護牆是否有加固、加高？財政是否有撥出更多款項來作防災防汛之用？政府是否有投入更多資金用在購買高科技產品來加強天氣監測、預報、預告的準確性？消防部門平常是否有資源動員大眾作大規模演習演練？等等。所有的這些，如果都沒有或不足，怪罪下屬，把責任推開，是當政不擔當的行為。更說明官員下台是無法徹底解決的，因問題還是存在，沒有真正去面對。也就是俗言之，「頭痛醫頭腳痛醫腳」的心態。

在政府部門或公共服務裏，各級官員在授予屬下權力後，當有錯誤發生時，如果能有所擔當責任，而不是怪罪屬下職員，那前線的幹部、公務員、職員，將能更加用心去服務大眾，而不會像部分人員抱着「多做多錯，少做少錯，沒做沒錯」的心態在照章行事，甚至在「混日子」，當遇到突發事件，才手足無措。

事故發生後，身為領導者，此時必須給予前線人員鼓勵、信心、支持，而非以「訓斥」口吻要對下屬問責。真正要問責，也必須等到檢討階段或調查報告出爐，而非憑自身身處高位下指令。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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