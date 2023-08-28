伍俊飛｜動員所有社會群體共建香港

根據特區政府統計處的最新人口推算數字，香港人口在今年中錄得749.8萬人，按年增加15.2萬人。香港人口之所以能止跌回升，除了香港居民回流之外，內地及海外人士通過各項輸入人才計畫移入也是主要原因。截至今年6月30日，特區政府各項輸入人才計畫已批出約6.1萬宗。政府推出的諸多招攬人才和輸入勞工計畫，將成為香港未來人口增長的重要動力。



來稿作者：伍俊飛



中聯辦主任鄭雁雄此前在七大商會主辦的座談會上致辭，強調「英雄莫問出處」，希望社會各界、各階層、各群體「不扯皮、不內耗」，攜手前行，並肩奮鬥，這樣才能凝聚堅定共識，彙聚澎湃力量，同謀發展，共圖善治，激發香港「興」的動能。香港特區的管治團隊宜把鄭主任的講話精神落到實處，不要糾結於香港人來自何處，出生在什麼地方，而是要充分動員所有社會群體的力量，特別是以普通話為母語的港人的積極性，齊心協力地建設一個自由而繁榮的香港。

根據諾貝爾經濟學獎獲得者大衛 ·卡德的研究，移民能夠為社會提供新的經濟增長點，帶來新的企業、新的業務、新的技能，提升社會的國際競爭力，因此我們既要接納那些能夠為香港帶來機遇的新移民，更要鼓勵他們融入香港社會，將其擁有的聰明才智和各種資源貢獻給香港。

香港社會具有濃厚的部落主義色彩，既得利益集團和各種小圈子拒絕實行公平競爭機制，不僅排斥廣大新移民，也排擠來自基層的俊傑之士，害怕自己被更有能力且更加符合國家未來發展需要的人士代替。這種「賢能威脅論」顯然違背「英雄莫問出處」的治港精神，硬生生地把香港人劃成「貴賤分明、尊卑有別」的對立群體。可喜的是，香港是一個舉世聞名的法治社會，部落主義文化在一定程度上受到法律的遏制。從法律上看，任何人只要持有永久性居民身份證，不管其出生在什麼地方，不管其母語為廣東話、普通話還是英語，都是堂堂正正的香港人。

在敞開胸懷、積極主動擴大開放方面，香港商界已經走在新時代前列，而政府的管治團隊宜快馬加鞭，迎頭趕上。從優化香港治理的角度來看，我們尤其應該推動更多母語為普通話和英文的香港人加入公務員隊伍。香港的公務員依法招聘，向來只要求申請人獲得永久居留權，並沒有排斥出生在內地的香港人，而且現在有普通居留權的居民也已經可以加入警隊。公務員招聘宜尊重公平競爭、擇優錄取的原則，摒棄包庇庸人、保護落後的做法，從而走上中央一再強調的賢能治港和良政善治道路。公務員培訓宜越來越重視普通話和英文教育，既增強隊伍自身「兩文三語」能力，也帶動全社會擁抱國際化潮流。這無疑有利於進一步鞏固社會各界的大團結、大聯合，杜絕團團夥夥和山頭主義，符合香港提升國際化程度和融入國家發展大局的趨勢。

我們正在建設有香港特色的資本主義，而資本主義社會在本質上是一個如同生物一樣的有機體，是人們相互作用而共同構成的鮮活系統。在「一國兩制」條件下，香港的社會有機體在生產方式方面嚴重依賴內地大市場，因此香港資本主義的發展離不開內地的人力、資金、技術、資訊等要素，內地人進入香港並落地生根，既是香港與外部進行物質、能量和資訊交換的自然產物，也是香港補齊內部發展短板的需要。來到香港工作或生活的內地人改善了香港的社會結構，令社會子系統之間形成一個比較均衡、比較穩定的關係，有助於優化香港的人口結構、階級結構、民族結構、家庭結構等。

當前世界經濟復蘇乏力，香港特區政府面臨許多前所未有的困難。高樹靡蔭，獨木不林。全體香港人必須不分背景，勠力同心，調動一切可用的因素，提振全社會的創造活力；解決社群矛盾，維護和諧共處的社會環境，培育昂揚向上的精神風貌。這樣香港才能在複雜的國際環境中勇敢地開闢出一條康莊大道。

作者伍俊飛是紫荊黨政策研究院院長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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