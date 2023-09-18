來稿｜全面催谷旅遊零售　提升內地客免稅額度嚴打黑店

政府正式啟動「香港夜繽紛」活動，一如所料商場優惠配合連串特色活動，成效如何屬未知之數，但至少顯示出當局希望催谷消費市道的決心。從來零售飲食等經濟活動，無論日間與夜晚，都與旅遊業密不可分，本地市民與遊客都應該是重要客源，故筆者認為必須整體去思考，先找出當中「短板」，例如內地客一直詬病免稅額度太低，就應針對性加倍提升，同時正視劏遊客黑店黑的問題；港人缺消費意欲，派夜間消費券其實也無不可，加上延長港鐵服務時間及夜間泊車優惠，務求做好全方位配套，才可真正帶旺整個市道。



來稿作者：蔡裕龍



根據旅發局最新數字，8月初步訪港旅客約為410萬人次，按月增加約14%，等於疫情前同月份平均數的84%，總結今年首8個月，錄得2,055萬人次訪港，內地客約佔八成。無可否認，內地客是本港旅遊業重要客源，他們的旅遊模式改變，以個人體驗行先，消費要便利同時更注重感受，這是大趨勢。政策上可以配合的是提升內地客免稅購物額度，將現時一年僅5000元大幅提升，達至5萬元或更高，這建議已經有不少人提出過，奈何未被正視。

一年免稅購物額度5000元，內地客來港能買到甚麼呢？這金額是一年的限制，不是一次，條款是1996年訂立的，根據當時內地客的購買力及物價而設。90年代，內地客想在港買的貴價貨是参茸海味，二、三千元的電器產品可能一年真的只買兩件，但其實在2000年以後，內地經濟起飛，他們來港買數萬元以至數十萬手袋名錶毫不手軟。當最新的iPhone 15普通款式售價都已過萬元，現時隨便一款電器也要數千元，這規定完全是脫離現實。

翻查資料，內地客免稅購物額度27年以來未曾調整過，真有點匪夷所思，這令內地客每次購物後要想方法令「戰利品」變成自用，才可過關，費時失事，亦無甚意義。雖然這並非香港單方面可改變的措施，但筆者認為，港府或議員可以爭取機會主動向內地當局建議，因這有先例可循，最簡單就是參考內地海南島的「離島免稅政策」去做。

海南的免稅購物額度最初亦只有5000元，但之後逐步提高到10萬元，免稅品類由18類提升至45大類，政策實施12年來，海口海關共監管離島免稅購物金額達1850億元，購物人數達3428萬人次，可見提升免稅額度成效顯著。不過，政策到位之餘，亦要顧及「副作用」，例如會衍生一些以不良手法劏客的店舖，因為近年有人指海南島已漸漸成為「劏客島」。

故此，香港方面要爭取提升內地客免稅購物額度，同時亦要想方設法嚴厲打擊劏遊客的行為，這關乎旅遊的個人體驗，如果開心購物卻被欺騙，肯定不想再來遊玩。消委會本月就點名譴責4間位於銅鑼灣的藥房以「斤變両」不良手法銷售藥材海味，其中有藥房被揭露後改名再營運續瞞騙顧客，顯示有關問題一直未解決。筆者認為，海關一直只能根據《商品說明條例》控告藥房職員，大多數罰款了事，判監亦多數可緩刑，建議當局要查封店舖，追究負責人責任，甚至進一步限制其再擔任公司董事等，以阻嚇這類害群之馬「借屍還魂」呃遊客。

刺激本地市民消費方面，政府統計處早前公布，7月零售業總銷貨價值臨時估計為330億元，按年升16.5%，但遜於市場預期升18%，可見市民消費力仍在，問題是大家對消閒娛樂的動力，未能在通關後半年一直維持。當然，多人北上消費是一個因素，政府必須「鬥搶客」，想辦法增加本地消費意欲，這就牽涉各項配套。

最新的「香港夜繽紛」活動，多個商場推出晚間消費時段優惠，這是最基本的措施，但筆者認為，每個地區不同商場也各自有優惠條款，始終不及政府派發夜間專用的消費券來得簡單直接。其實這種特別消費券，可以定在較低的金額如500元，目的是「挑起」市民出外意欲，總體成本不會太高。

另外，夜繽紛活動亦包括藝術館及太空館等搞夜遊體驗，大館也推出晚間表演，總算有點心思，可是港鐵只提供晚間車票優惠，需要搭滿五次晚間車程（晚上10時30分後出閘），才可獲得一次免費本地車程獎賞，實在有點「寒酸」，而且沒有延長周末服務時間，令人失望。

無論如何，要促進消費市道，不可單一方面做功夫，必須環環緊扣，家庭客或年輕人以至長者，日間或夜晚，政策上或體驗上，都要兼顧到，全方位配合才能水到渠成。相信本地市民及遊客可一齊貢獻消費，就可形成協同效應，令經濟慢慢回復到疫情之前。

作者蔡裕龍從事資訊科技行業多年，現職金融公司資訊科技經理。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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