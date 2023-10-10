來稿｜黃斑病變早發現、勿拖延

長者患白內障十分普遍，但同屬常見眼疾「黃斑病變」大家又認識多少呢？ 近日有些黃斑病變的病人個案，都以為是眼睛退化、拖延了一段時間才求醫的，所以特意在此分享一下，解構一下大家對此病的迷思。



來稿作者：湯文傑



其實黃斑病變在眾多的眼疾當中，也是常見的眼部疾病，尤其是老年人發病率較高。根據世界衛生組織的數據顯示，黃斑病變是全球眼疾患者導致視力損失的主要原因之一，因此要多了解及不容輕視此病症。

一般來說，黃斑病變在50歲或以上就有機會出現，而隨著年紀愈大，出現的機會也愈高，所以長者應該多加注意自己的眼睛狀況。

通常患者最早會發現的是「直線變曲線」的問題，因為可能黃斑區滲血或滲水，就會出現這種情況。如果一直不處理的話，黃斑區會結痂，看起東西來就會出現盲點（即是黑影），當這徵狀出現時，就代表已經是一些比較中後期的狀況了。

如何可以得悉自己有沒有患上黃斑病變？

一張表格仔紙便可自我初步檢測：只要在網上下載及打印這張名為阿姆斯勒方格表 （Amsler Grid），就可以幫助大家自我檢測，所需步驟如下：

測試時要有充足及平均的光線，並把方格放在視平線，距離眼睛約30厘米的距離；

如有老花或近視的人士，需佩戴原有的眼鏡進行測試；

用手蓋著左眼，而右眼凝視方格表中心的黑點；

若看見方格出現直線彎曲或中斷，應立即諮詢眼科專科醫生，安排詳細的檢查及治療；

隨後重複以上步驟，檢查左眼。

至於如何解讀檢測結果呢？患者每相隔一段時間可再做檢測，若發覺直線持續變曲、盲點的範圍擴大，或由曲線變成黑影，都可能表示黃斑區結了痂，長此惡化下去，有機會引致失明。

飲食可否「預防患上黃斑病變」？

有研究顯示，飲食中應該包含大量的三文魚和其他深海魚，因為當中含有大量omega-3脂肪酸，有助於預防黃斑病變或降低其惡化的風險。還有其他研究表示，含有葉黃素和玉米黃質的補充劑，有機會增加黃斑中色素的密度，從而降低出現黃斑病變的風險。

若摸黑用手機，會引致黃斑病變?

目前，還沒有足夠的研究數據顯示使用手機等電子產品，會直接引致黃斑病變，可是，智能手機發出的高能量可見光（俗稱藍光），可能會損害黃斑區。若在黑暗中的環境中玩手機、看電視，瞳孔會放大，黃斑區便有機會吸收更多藍光，增加患上各種眼疾的風險。因此，並不鼓勵摸黑玩手機。

延遲醫治 有機會喪失部份視力或致盲

由於黃斑病變是一個不可逆轉的疾病，病人確診後應盡早接受治療，因為病發後首三個月，視力會急劇衰退，如果沒有適當的治療的話，兩年後會喪失「四行以上」的視力。若能把握好時間，在發病後頭3個月開始治療，是有很大的機會能保住視力。否則，若一直不處理，大約兩年左右，便有機會會發展至喪失部分視力，甚至失明。

「濕性黃斑病變」亦即晚期黃斑病變，病情較早期黃斑病變嚴重，部分患者的黃斑點會出現積水和出血，甚至結痂。現時最常用於這階段防止黃斑病變退化的方法，是眼內注射藥物治療，即將血管內皮生長因子抑制劑（anti VEGF）直接注射入眼球內，以抑制眼球內的不正常血管增生，阻止視力退化。因此及早發現是治療關鍵！

作者湯文傑是眼科專科醫生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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