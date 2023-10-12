紫荊黨｜財務委員會應肩負起更大的責任與擔當

筆者年初以來一直關注香港的財政問題，不僅僅是因為自2019年以來香港年年財赤運行，短短數年時間香港的財政儲備已幾近「腰斬」，更是因為⾧期滋潤的「土地財政」鬆弛了香港的財政預算約束機制，養成了政府「大手花錢」的不良習慣，使得赤字運行有陷於常態化、⾧期化的可怕傾向。重塑合理的財政紀律、重回審慎理財的傳統，是香港⾧治久安的客觀要求。對此，特區政府自然負有義不容辭的行政責任，而立法機構也應扮演不可或缺的憲制角色，畢竟開啟「議會民主」制度的英格蘭議會，其成立的初衷就是要掌控國家的財政大權，避免這一權力落入國王之手而遭濫用。



來稿作者：周小稞



事實上，香港的立法會是清楚自己的這一憲制角色的。在立法會所設委員會中，負責審核及批准政府提交的公共開支建議的財務委員會是規模僅次於內務委員會的第二大委員會，立法會現有89位議員中有82位是這一委員會的成員。在財務委員會下又專設兩個小組，即由44位委員組成的工務小組，負責審核政府在基本工程儲備基金下用於工務計劃工程及建造工程的開支建議；以及由34位委員組成的人事編制小組，負責審核政府有關開設、調配和刪除常額與編外的首⾧級職位以及更改公務員各職級和職系架構的建議。財務委員會需要審核及批准的絕大部分議程都會先交由這兩個小組進行審議並形成建議。

問題是，規模龐大的財務委員會是否真正有效履行了自己的憲制職責。今年以來，財務委員會一共召開了14次需表決的會議，審議了58項議程，其中27項由工務小組提交，18項由人事編制小組提交，13項由政府提交，主要是一些新增的開支項目。由工務小組和人事編制小組提交的議程基本上在小組會議中已被審議並獲通過，提交財務委員會審核及批准只是走程序而已，只有為數不多的相關議程會在財務委員會的會議中被再次討論，譬如說曾引發社會不少關注的「簡易公屋」項目以及幾項首⾧級職位的增設等。

財務委員會召開的這14次會議，雖然缺席的議員都在個位數以內，但遺憾的是沒有一次會議獲全員出席。同樣重要的12次工務小組會議，也僅有一次錄得全員出席，而缺席最多的是6月13日的小組會議，將近四分之一的議員沒有到場，可能是因為當天審議的三個項目無足輕重，涉及的開支總金額不足「區區的」20億港元。更讓人憂心的是與會議員的參與程度。財務委員會展開討論的18項議程中，參與討論的議員一般只在10位左右，超過20位議員發言的只有一次，那就是「簡易公屋」項目，當天罕見地有多達45位議員發聲。工務小組會議的參與程度要好一些，但大部分議程也只有個位數的議員發言，而且積極發言的總是那幾位議員。12次工務小組會議中也只有一次會議有過半的議員發言，而當天討論的恰恰也是「簡易公屋」項目。

與此同時，在議員有限的參與中，大家對項目的關注重點卻往往並不在造價上，儘管財務委員會需要聚焦的恰恰正是項目開支的合理性。譬如說，對於工地平整及基礎設施工程，議員們會關心安置補償安排、文物及文化保育、項目設計及工程進度等，但卻沒有人質疑為什麼工地平整費用會超過10億港元、基礎設施費用會超過6億港元。再譬如說，搬遷沙田污水處理廠往岩洞的工程開支超過31億港元，政府有關部門並提供了各項分類開支的金額，但卻沒有一個議員對這些分類開支提出異議。同樣的情況也適用於預算造價高達325億港元的北區醫院擴建項目，雖然有議員質疑高昂的造價，但有關質疑過於籠統，根本沒有觸及到高昂造價的背後因素，而醫務衛生局也只是泛泛回應便輕鬆過關。

筆者相信，在很多議員看來，政府的不少項目開支都存在著相當程度的瑕疵，不僅工期漫⾧，譬如有些工地平整需要花費十年時間才能完成，而且造價高昂，譬如可以列入吉尼斯紀錄、總造價達到500億港元的沙田污水處理廠搬遷計劃。對於這些工程項目，大部分議員選擇保持沉默，少數議員即便有所質疑，但最終還是和大部分議員一道批准了有關項目。在筆者看來，沙田污水處理廠搬遷計劃從一開始就是一個巨大的錯誤決策，但行政部門不願意糾錯，立法機構不願意阻止，結果導致多達200億港元的公帑已消耗其中，未來還會繼續投入200到300億港元，建成這全世界「絕無僅有」的岩洞污水處理廠。

今年9月5日行政會議批准了古洞站及屯門南延線項目的財務安排，古洞站最新估算建造成本約59億港元，較2015年的估算大增近七成；屯門南延線建造成本預算約為158億港元，較2015年的估算大增近四成。2015年至2023年間香港的整體通脹不到15%，何以這兩大項目的造價上調幅度達到70%和40%？「行政主導」並不代表立法機構可以淪為「橡皮圖章」，行政與立法的緊密合作也並不意味著立法機構需要淡化其監督與制衡的功能。筆者希望香港的立法會尤其是財務委員會確實肩負起對公共開支項目最後的「把關」職責，該質疑的要質疑，該批評的要批評，該指責的要指責，該否決的要否決。否則的話，未來勢必會有更多類似古洞站及屯門南延線項目的案例，讓香港的財政問題一步步走向失控的邊緣，不僅危及香港社會的⾧治久安，也將波及「一國兩制」的行穩致遠。

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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