來稿｜氫能車VS電動車？節能減排需分清輕重緩急

全球變暖及近年越來越多的極端天氣，都在提醒人類應對氣候變化和低碳經濟轉型的重要性，世界各地政府亦致力發展綠色能源，並應用在碳排放量巨大的交通運輸領域。不過對於利用哪種新能源，世界普遍仍有爭論，大都集中在發展純電動車或氫能車兩種方向上。



來稿作者：丁海澄



筆者見到今年《施政報告》中，亦特別提到這兩種新能源車，例如「繼續試驗包括電動公共小巴、重型貨車、旅遊巴、 氫能雙層巴士和氫能洗街車在內的更多新能源車，在明年上半年制訂《香港氫能發展策略》，展開修訂與氫能製造、儲運和使用相關法例的準備工作」等。

特首已經定下香港要在2050年實現車輛零碳排放及碳中和的目標，時間緊任務重，要同時發展兩種新能源車，是否難度太大，恐怕兩頭不到岸？與其如此，倒不如選擇一種更適合香港的方向集中發展。筆者嘗試從效能、成本、安全性、可行性等方面比較，發現電動車遠較氫能車更適合香港的特殊環境，故此香港無謂捨易求難，應先集中力量推動電動車方為上策。

現時氫能車的原理，是將氫儲存在車內，然後輸送到車內的氫燃料電池，讓氫與空氣產生化學作用而產生電能，最終還是需要利用電池驅動引擎，簡單來說即是用氫發電的電動車。顯而易見，但凡能源要經多種轉換，能量損耗之下效率必定不及直接使用，故此氫能車的效能亦遠低於電動車。根據歐盟非政府組織運輸與環境聯合會（T&E）的研究，在能量來源都爲可再生能源發電的條件下，電動車的能量利用效率為73%，而氫能車則只有22%，所以在目前的技術下，氫能本身能量利用效率甚低，兩者相差巨大，難怪連德國汽車龍頭福士（Volkswagen）也潑冷水，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克更毫不留情直言不看好氫能車前景。

成本方面則牽涉氫的本質。氫是最輕的化學元素，與煤、石油、天然氣等傳統的化石能源不同，氫能難以直接從大自然中獲取，必須經過其他方法進行提煉，屬於「二次能源」。那如何提煉氫呢？目前普遍製氫的方法是「灰氫」工藝，即是以化石能源為原料，通過燃燒或重整等方式製取，當中仍然會產生大量二氧化碳，未能達到減碳目的。要突破這個技術限制，就需要用到「綠氫」的生產工藝，即通過清潔能源發電，電解水製成氫氣。但這種方式成高昂，成本約為「灰氫」的4至5倍，這也是氫能目前仍未能在全世界大範圍使用的原因之一。香港可再生能源方面的天然資源不足，所以製造「綠氫」對香港來說難度很高。

此外，氫能源的安全性也是關注的焦點。縱觀近幾年全球多起氫氣爆炸事故，2019年5月南韓發生氫燃料儲存罐爆炸，造成2人死亡；同年6月挪威一座合營加氫站發生爆炸，造成附近2人受傷；2020年4月，美國一家氫燃料工廠發生爆炸，導致附近60處房屋受損；2021年，內地遼寧瀋陽的一個企業院內氫氣罐發生燃爆。以上這些事故，基本涵蓋了氫能供應的整個體系。而香港人口密集、人多車多，一旦發生氫安全事故，後果不堪設想。

最關鍵的一點，是香港難以有足夠和合適的「加氫站」，一如石油、天燃氣，加氫的地方對環境有很高要求，例如是否近民居、加氫站的上方或附近有何建築物、消防設備等，遠不及充電樁的方便靈活。香港土地矜貴，令人質疑如何擠出地方設立加氫點，還記得當年的士和小巴轉用天燃氣時，便因為入氣站不足令「交更」時份大排長龍，這是香港推動氫能車所必需解決的痛點。

講了這麼多，筆者並非想將電能車和氫能車的發展進行二元對立。毫無疑問，氫能車一定有其無法替代的好處，例如加氫時間短、行駛距離較純電動車長等。而國際可再生能源機構(IRENA)也預測，2050年全球能源消費中，氫氣將佔12%，顯示氫能車在未來絕對有一席之地。但需要考慮的問題是香港如今的狀況，如何集中力量辦大事，在氫能車和電能車中，選擇更符合目前發展需要的一種，分清輕重緩急及主力發展方向。

目前電動車發展速度相比氫能車明顯更快，各方面的配套也相對更成熟。根據環境保護署統計，截至2023年8月底，香港整體電動車數目已經有約6.5萬輛，佔所有車輛總數約7.1%。展望未來，今年《施政報告》已訂下2027 年底前投入約700 輛電動巴士和約3 000 輛電動的士的目標，2027 年中前將充電停車位總數提升至約20 萬個。香港在前年亦公佈了首份電動車普及化《路線圖》，此外，各專營巴士公司均公佈了在未來幾年購入電動巴士的詳細計劃。

在這樣萬事俱備的情況下，順水推舟大力發展電動車，無疑是符合成本效益。否則，以香港目前的人力物力，要想電動車、氫能車兩手抓，未免陷入「撿了芝麻、丟了西瓜」的困境。同時，發展還在起步階段的氫能車，還要考慮重新設計建造基礎設施、購買氫能車成本、制定法例等一系列問題，非一朝一夕能夠完成。

作為香港的鄰居，深圳早在2017年就已實現公交車百分百純電動化，香港實在需要奮起直追。在政策方面，也需要政府擔當主導角色，提供更多的支援。例如定期評估巴士公司引進電動巴士的進度和運營情況，提供資助及稅務寬減；推出更多與電動車相關專業課程培訓司機、維修等人才；完善充電網絡並加快將充電服務市場化。如此多管齊下，可加速推動本港交通運輸電動化，早日實現零碳排放的目標。

作者丁海澄是90後自由工作者，本科主修酒店管理及旅遊業，大學期間曾當逾十份的前線及後勤兼職。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。