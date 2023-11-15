楊莉珊｜全球關注「習拜會」中美關係只能以誠意換誠意

國家主席習近平於北京時間14日晚乘專機離京前往舊金山，應美國總統拜登邀請舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織(APEC)第三十次領導人非正式會議。這場中美元首會晤不僅兩國媒體高度關注，也成為全球媒體焦點。作為世界上最大的兩個經濟體，也同為聯合國安理會的常任理事國，中美算得上是對地球最具影響力的兩個國家，其元首會面本身就是一件國際盛事，更何況，媒體預測這次將有多個全球矚目的關鍵議題會成為主題。



來稿作者：楊莉珊



中美關係之所以重要，不僅因為兩國在經濟與政治上的影響力都巨大，更因為彼此都互相需要，中美能否確立正確相處之道，不僅關係到兩國能否在疫情後復甦當中走得更快，甚至攸關世界和平發展和人類前途命運。筆者認為中央電視台在習近平主席出行前的點評十分中肯，央視認為「中美兩國應該本著對歷史、對人民、對世界負責的態度，處理好中美關系，為全球和平與發展作出貢獻，為變亂交織的世界注入穩定性、確定性、建設性。」

確實，中美關係自特朗普時代發動中美貿易戰至今，無論美國或中國都不能從中獲得好處，相反都因此付出了龐大的代價，可謂兩敗俱傷。在這個角力的過程中，美國政客一度要求國際社會要在中美之間「選邊站」，殊不知絕大多數國家不願戰隊，更願意中美和平共處、友好合作，因為中美關係穩定下來，全球經濟才可以「和氣生財」。

中美之間從外交、經貿、金融，乃至海洋、氣候、軍控與防擴散等等，都存在一定程度的分歧。為了這一次元首會面，兩國也已經在此前一段時間有過多方的基礎接觸，比如何立峰副總理、王毅外交部長曾先後訪美；美國財長耶倫、國務卿布林肯也先後訪華，這一系列的交往對話，發出穩定雙邊關係的積極信號，也為中美元首會晤打下基礎。

按照外交慣例，可以促成兩國元首當面對話，相信雙方在相當一部分議題上已經有了共識，至少要化解了誤解與對抗，然後才請雙方元首就細節交流意見並最後決定。因此可以預見這次舊金山「習拜會」可望為中美關係帶來重要的推動力，促使兩國關係由年初因「間諜氣球事件」引發的關係冰點，開始回暖。兩國元首會面，最少代表兩國意識到任由中美關係繼續惡化，兩國都將承受更大的負面成果，同時也都展示出改善關係的誠意。

但國與國的關係，其實與人與人之間的關係有一定共通點，那就是要改善關係必須要展現誠意。中美關係數十年來浮浮沉沉，究其原因主要在於美方受困於大國競爭的思維窠臼，認定中國國力增強必將影響美國的權益，因此不段打擊中國，包括干擾台灣問題、甚至在香港製造議題等等，來實現遏制中國發展的政治目的。

但其實我國領導人早已多次強調：「寬廣的地球也完全容得下中美各自發展、共同繁榮。」中國的發展模式與美國興盛的道路並不一樣，但條條大路通羅馬，成功並不僅僅只有一種模式，人生如此，國家命運也如此。

應拜登邀請，習近平此行親往美國與拜登會面，進一步體現中方對改善中美關係的極大誠意，以及對世界和平與發展的高度負責，這也算是對此前雙方各層級官員累積而來的誠意的一種回應。但關係要持續改善，需要雙方持續以誠意換誠意，並將改善的誠意落實到具體行動中。中美關係能否持續「穩下來、好起來」，端看雙方能否持續用誠意回應對方的誠意。

作者楊莉珊是全國政協委員、香港九龍東區各界聯會常務副會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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