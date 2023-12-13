楊莉珊｜鞏固「愛國者治港」　打開良政善治局面

香港特區第七屆區議會選舉12月10日 成功舉行，順利選舉產生88名地方選區議員和176名地區委員會界別議員，他們將與委任議員及當然議員共同組成香港特區新一屆區議會。



這是一場公平、公正、公開，社會廣泛參與、選賢任能的優質選舉。特區政府嚴格依法組織選舉，積極有序推進各項選舉事務，全面展現「能擔當、善作為」的施政新風。



來稿作者：楊莉珊



與以往的相比，這次選舉候選人不再互相攻擊抹黑，而是拼政綱、拼理念。投票在祥和歡樂的氣氛中舉行，不像4年前的區議會換屆選舉硝煙彌漫，刀光劍影。今次區選鞏固「愛國者治港」，打開良政善治局面 。有119萬3千多名選民在全港逾600個票站自由踴躍投票，一同參與完善地區治理體系、重塑區議會後的第一次區議會選舉，一同見證新一屆區議員的誕生，開創由治及興新里程。

行政長官李家超與多名司局長上午亦到所屬票站投票，李家超說，完善地區治理體系後選出的區議員都是愛國者，不會背叛香港及國家利益，亦不會再破壞特區政府管治權，鼓吹「港獨」，危害國家安全。此次區議會選舉徹底把反中亂港分子排除在特區管治體系之外，有力貫徹了「愛國者治港」原則，開啟了香港特區地區治理新篇章。

在今次區議會地方選區選舉中，全港44個地方選區，區區有競爭，在競爭最激烈的兩個地方選區中，更有六位候選人競爭兩個議席。雖然競爭激烈，但各候選人依舊秉承著「君子之爭」的原則進行一場又一場競選活動，向選民比理念、比專長、比承擔。此次選舉再次展現了良性競爭、理性務實、富有建設性的選舉文化，有效推動香港走出「泛政治化」和黑色選舉文化漩渦，又一次證明完善後的香港選舉制度是一套管用的好制度。

這次區議會選舉「盛事化」，政府在選舉前夕大搞「區選繽紛日」，舉行大型戶外音樂會，全港都沉浸在「區選繽紛日」的熱烈氛圍中，西九文化區藝術公園海濱長廊附近的「冬日維港水上煙火」和無人機飛行表演，為選舉前一日的夜晚增添了幾分壯觀和浪漫。在《獅子山下共建美好社區》的歌聲中，百餘名演藝人員共同為市民打造了一場長達3 個小時的視聽盛宴。區選「盛事化」，不僅帶動選舉氣氛，更重要的是讓選民在怡悅、歡快、自由自在的環境下投票。

縱觀本屆區選的399名候選人，他們背景廣泛、訴求多元，大多具有多年豐富的地區事務經驗，更湧現一批有志服務地區的年輕力量，充分運用自身專業背景、社會網絡，積極投身地區民生事務，切實關注市民日常生活。通過他們務實的政綱，我們看到本屆區選實實在在回歸為民謀福的初心。

習近平主席在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮的重要講話中，對香港提出「四個必須」「四點希望」，包括，著力提高治理水準；不斷增強發展動能；切實排解民生憂難；共同維護和諧穩定。特首李家超指出，習近平主席提出「四個必須」「四點希望」，成為特區政府的施政藍圖。中聯辦主任鄭雁雄強調，香港逐步走出政治旋渦泥沼，昔日熟悉的、可愛的香港又回來了。

經過實施《香港國安法》、完善香港選舉制度，選委會、立法會、特首選舉、區議會選舉成功舉行，香港已構建了完備的維護國家安全屏障，充分鞏固「愛國者治港」，打開良政善治局面。區議會是完善選舉制度及地區治理的最後一塊拼圖，這塊拼圖砌好了，香港可以在政府、立法會以至區議會層面，群策群力發展經濟，改善民生，可以令社區、社會問題得到更好解決 。把地區治理權重新掌握在愛國治港者手中，有利於在地區治理層面也實現行政主導，不折不扣地落實利港惠民政策。

本屆區選順利舉行，最終進入新一屆區議會的區議員，都會是愛國愛港、優中選優的各界翹楚，廣大市民對新當選議員充滿期待。市民更加關注的是新一屆區議會組成之後，區議員能否專注處理地區民生事務，成為市民和政府之間的溝通橋樑，能否真正聚焦地區民生建設，優化地區治理能力、共建和諧社區、提升市民幸福感。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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