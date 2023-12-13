來稿｜如何提高未來投票率？

過去一個多月，不論政府、建制、各界社團，以及任何希望投身政治和公共服務的人士，都全力以赴提高整體投票率，最終區議會投票率略低於立法會投票率，總算是勉強達標。筆者與一些創科界、政界，以及熟悉選舉的學者一起進行選後討論飯局，得出幾點建議和想法，藉此分享一下，最重要的是在未來能夠逐步增加市民對新政制的認同，以及持續推動年輕人參與和投身服務社會。



來稿作者：張景宜



首先，經歷立法會和區議會後，實證社會上有不少非傳統建制政團和人物，熱心於服務社會，其中，專業人士如工程、建測規園和法律界的人才，特別是中高層管理人員都願意站出來。同時，也見到多個中小型政團如香港新方向、民主思路、新思維和專業動力等，在社區的工作接見成績。未來一屆立法會，不論是選委會和功能組別，中央和特區政府都可以加強吸納和鼓勵這些政團推出人選，讓更多熱心參與公共事務的人士投身政治。而且透過選舉，政府也可以擴大人才庫，讓他們加入不同的委員會，為政府獻策。

第二，政制及內地事務局和民政及青年事務局，有必要加大議會津貼，特別是議員助理的薪津，讓更多年輕人在金鐘和各個社區工作，慢慢了解議會和社區服務，這樣才能夠建立起梯隊。我們要承認和面對一個事實，民建聯和工聯會今次雖然獲得多了議席，但是對比幾年前的團隊，無疑今次個別候選人和當選的，經驗絕對是相對不足的。中央和政府應該利用這次機會，在來年財政預算案中，大膽撥款增加立法會和區議會的津貼，讓這些熱心參與公共事務的人獲得一份可以與私企和公務員相比的人工，這樣才能吸引人才和讓有心人建立起政治生涯。

第三、電話拉票已經是上世紀的手段，猶如把錢投在電視一樣希望鼓勵別人買東西一樣。作為社交媒體操作的專家，現時各種媒介如whatsapp、wechat、小紅書和Instagram等都是最前端的工具。今次環顧所有候選人，我和業界好友們都一致認同，大部分候選人都沒有利用好社交媒體。身邊不少低於40歲的朋友都表示對於候選人認識很少，原因正正是選區擴大了，候選人只有一雙腿，如何能夠讓區內幾萬以至十幾萬人看到？街站頂多幾百個，但一個貼文、一張圖片隨時能夠讓幾十萬用戶看到。中央和政府不妨提供多些選舉補助，增加選舉經費上限，讓以後的選舉和候選人把選戰帶到社交平台。一個電話十多秒，只能簡介名字、政團和說一句支持，反過來，一個十幾秒的 Reels、Shorts、微動態能夠帶出幾個畫面，一個小故事。

最後，要拉動投票率，最終還是看候選人。有些話建制和公務員不方便說，中央也拿不定主意，但筆者大膽地提議的是，下屆立法會和區議會開放一點彈性給「三會」成員和社會，讓他們主動提交一些觀察名單，特別是平日在地區合作過的、在委員會共事過的同僚，最起碼先增加人數和多元性。既然有那麼多自薦計劃入局的年輕人，關愛隊開始栽培過的成員，社會需要的不是只有傳統政黨的，而是需要懂得不同議題如環保、金融、兒童事務、工程等的熱心人，願意走說社區，為人民服務。中央和政府主力選出委任的，以及選委會的，其他的名額逐步開放競爭，自然投票率就能一步步穩步上升。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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