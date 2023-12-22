匯思醫創｜肝炎肝癌——無聲殺手如何應付？

在瑪麗醫院的肝臟移植中心內，當中七成病人都患有肝癌，其他則是肝硬化或是由肝炎引致的嚴重肝衰竭。晚期肝病病人通常有一些明顯的病徵，包括面部發黃和腹脹，有些亦因為肝硬化或肝癌引發食道或胃靜脈瘤破裂而出血。對這群病人而言，過一天正常生活都是奢望。



來稿作者：「肝臟疾病關注組」黃龍輝、陳偉傑



本港約八成肝癌病人同時是乙型肝炎患者，然而大部分患者確診肝硬化或肝癌前根本不知自己患有乙型肝炎，因此從來沒有求醫。其實現時已有藥物有效控制乙型肝炎病變，如果及早發現，乙肝患者可以使用藥物減低該病演變為肝硬化或肝癌的機會，免受痛苦的慢性肝病折磨。

普及篩查 盡早抽查出乙肝個案

陳先生有一天突然在街上昏倒，被送往醫院期間一直昏迷。原來他一直患有乙肝而沒有任何徵兆，到昏迷時肝臟已經衰竭，幸得女兒捐出活肝並成功進行移植手術。陳先生康復後，於香港肝臟移植協康會積極投入義工服務，希望以過來人身份提醒更多人關注肝臟健康。

月前有組織為124名35至78歲市民進行乙型肝炎及肝癌篩查，成功找出10名乙型肝炎呈陽性及高風險人士，比例與政府公布的數據吻合，即全港約有7 - 8%人為乙肝帶菌者。根據香港大學2019的研究結果，香港乙型肝炎未確診率高達48%，而約八成肝癌患者也是乙肝病人，相比亞洲其他同樣先進的地方，統計數字反映香港的情況較為嚴峻。因此，盡早識別乙肝患者，以「早發早治」為方針展開治療以防止後期病變，對減少肝硬化和肝癌個案有非常直接的幫助。

關注組建議：礙於肝病一般不容易被察覺，很多肝硬化或肝癌的患者確診時已屬晚期。政府已為1986年或以後出生的初生嬰兒提供乙型肝炎疫苗接種及補種，因此，政府應向1986年前在港出生的市民，以及1986年後來港居住的人士提供乙型肝炎檢查以抽出乙型肝炎患者或高危人士，盡早安排藥物治療，控制其乙型肝炎出現病變，或進一步跟進缺乏乙型肝炎抗體的人士。

肝硬化及肝癌病人應定期接受腸胃鏡檢查

慢性肝病患者同時面對另一個問題，肝硬化及肝癌容易令血管及動靜脈畸形，加上肝硬化患者常出現門靜脈高壓症，以及肝臟凝血功能受損，這些均會增加消化系統出血的風險。為減低 出血併發症風險 ，患者須定期進行腸胃鏡檢查以確定沒有消化道出血或肝癌患者常見的食道靜脈曲張，同時降低因藥物副作用引致的 出血風險。但目前公營醫療體系的腸胃鏡檢查（食道、胃及十二指腸消化道檢查）的輪候期非常長，不少肝硬化及肝癌病人未能獲安排定期檢查，影響患者的藥物治療，令病情更難於管理。

關注組建議：肝硬化及肝癌會增加消化系統出血的風險，兩種疾病的患者定期接受腸胃鏡檢查對監控病情非常重要。若有關當局增加腸胃鏡檢查的服務容量，或向私營醫療機構購買腸胃鏡服務名額，縮短整體輪候時間，確保肝硬化及肝癌病人能夠定期接受腸胃鏡檢查，盡早發現及治療消化系統出血的問題，可以減少出現併發症並作出適切的治療。

優化肝癌篩查技術 儘早發現肝癌患者

根據醫學研究，若病患能在早期發現肝癌，整體存活率可達5年以上。在日本和台灣，超過六成和四成肝癌個案均在初期發現，這對於病情管理和藥物治療效果有正面作用。然而，香港現時約七成肝癌患者首次診斷時已為肝癌晚期或末期。

現時本港主要依靠超聲波（US）和甲胎蛋白生物標記（AFP）檢測高風險人士（包括乙肝、丙肝及肝硬化患者）的肝臟情況，但面對資源緊拙的問題，醫管局提供超聲波檢查的服務量不足，而兩項檢測方法亦有其自身的局限。再者，雖然香港與日本和台灣都會為高風險人士提供定期篩查，但在執行上，香港多數以每12個月為一個檢測週期，遠較日本和台灣的6個月長。

有些乙肝患者因為只接受AFP檢測，而未能發現原來已經患上肝癌。到確診時已經是晚期。其實在篩查技術方面，中國、日本、台灣已加入甲胎蛋白異質體生物標記檢測（AFP-L3）及異常凝血酶原生物標記檢測（PIVKA-II），程度明顯較為深入，準確性亦能進一步提升。同路人同盟及香港肝臟移植協康會於今年6月為 94 名高風險人士進行AFP 和 PIVKA-II檢測，發現當中 4 名參加者很大機會已患上肝硬化或肝癌，需要作進一步醫學跟進。

關注組建議：如果採用 AFP混合PIVKA-II，為患有乙肝或肝硬化等高風險人士定期檢測，將有效填補現時因超聲波檢查量不足的缺口。有研究指出，如果能夠在AFP 和US兩種檢測的基礎上加入PIVKA-II，並定期為高風險人士提供檢測，將可令本港成功找出肝癌患者的比率由大幅提升，令肝癌患者病情更早及更容易受控制。

近年出現更多對肝癌具良好治療效果的方案，肝癌患者的存活率相較以前高。但面對日益增加的癌症個案，公營醫療體系面臨前所未有的壓力，若要紓緩負擔，就必須從源頭着手，例如進行普及乙肝篩查，以及為肝硬化與肝癌患者定期進行腸胃鏡檢查以評估身體狀況是否適合接受治療。

如果政府能夠增撥資源進行普及篩查，同時在上游（乙型肝炎）及中游階段（肝硬化）提升確診率，就可以及早堵截慢性肝病患者演變為肝癌病人。雖然普及篩查將衍生醫療開支，但相對治療肝癌的醫療開支，篩查更有效減省長遠的公共醫療支出，做到病人與政府雙雙「戰勝」肝癌。

作者黃龍輝是香港肝臟移植協康會會長，陳偉傑是同路人同盟主席，二人皆為肝臟疾病關注組成員。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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