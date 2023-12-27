來稿｜中國的數字化轉型如何塑造國際競爭新格局

作者認為，中國數字平台如Temu和阿里巴巴正在通過整合全球供應鏈、推動人民幣在國際貿易中的角色、擴大中國文化影響力，以及在共享經濟和數字經濟治理方面的創新，正在重新定義全球政治經濟和文化景觀。



來稿作者：朱凱澤



在數字化的浪潮中，中國的數字平台，如阿里巴巴，拼多多和字節跳動，已經不再局限於國內市場的領導者，而是在國際舞台上發揮著越來越關鍵的作用。這些平台在塑造國際競爭的新格局中也起著決定性的作用。自去年9月拼多多旗下跨境電商平台Temu在全球27個國家和地區的快速擴張，展示了其在價格競爭和市場策略上的獨特優勢。而這一戰略正在改變全球數字平台的競爭格局。

首先，中國的數字平台正在以前所未有的方式重塑全球供應鏈。通過先進的大數據和雲計算技術，它們能夠實時監控和動態優化供應鏈，提高生產和交易的效率。例如，阿里巴巴的B2B電商平台連接了全球買家和賣家，極大提升了交易的效率和便捷性。這種高效的資源配置和供應鏈整合為中國企業提供了競爭優勢，也為全球經濟的多元化發展貢獻了新動力。

此外，中國的數字平台還在推動人民幣國際化進程中發揮著重要作用。隨著這些平台的國際擴展，人民幣在國際貿易中的使用越來越廣泛，這不僅提升了人民幣的國際地位，也為全球經濟的多樣化和穩定做出了貢獻。例如，通過支付寶和微信支付，中國的電子支付技術被廣泛應用於海外市場，這不僅促進了跨境交易的便捷性，也推動了人民幣在國際交易中的使用。

在文化輸出方面，數字平台如TikTok已成為中國文化軟實力的新載體。通過這些平台，中國的傳統文化、手工藝、美食等內容被傳播至全球，特別是對年輕一代產生了顯著影響。這種新型的文化交流方式不僅增強了中國在國際社會中的文化影響力，也在一定程度上改變了全球對中國的認知和態度。

共享經濟的崛起也證明了中國數字平台的全球影響力。如滴滴出行和摩拜單車等公司，不僅改變了國內的生活方式，還將共享經濟理念帶到了世界各地。這些平台的成功展示了中國在全球共享經濟領域的領導地位，促進了全球城市的可持續發展。

同時，數字平台在全球數字經濟治理中扮演著橋樑和紐帶的角色。它們在規則制定和標準推動上發揮著至關重要的作用，例如，阿里巴巴集團在推動電子商務標準的統一和升級方面做出了貢獻，促進了全球貿易的繁榮。技術創新是數字平台的核心競爭力，中國的數字平台還在國際知識產權和創新領域發揮著越來越重要的作用。隨著這些平台在全球市場的擴張，它們帶來的技術和創新成為了全球關注的焦點。例如，華為和字節跳動等中國科技公司在人工智能、5G通信和大數據分析等領域的研究和應用，不僅推動了這些技術的發展，也為全球科技創新提供了新的方向。這些公司的國際專利申請數量持續增加，展示了中國在全球科技創新領域的影響力和競爭力。

在全球數字化的大背景下，中國的頭部數字平台已經證明了其在國際競爭中的核心價值和不可替代的地位。它們不僅在技術、創新和業務模式上展現出卓越的實力，也為中國在面臨國際頂尖數字平台和人工智能公司所帶來的革新產品競爭時爭取到了一定的話語權。

就像X和Open AI這些領先的數字公司一樣，這些平台的發展和變革不僅是對一國經濟和技術實力的體現，也為全球經濟的未來發展提供了新的視角和可能性。因此，在這個充滿機遇和挑戰的時代，中國的數字平台無疑扮演著至關重要的角色，不僅在國內，更在國際舞台上。

作者朱凱澤在清華大學全球勝任力中心擔任講師，在新加坡國立大學商學院任研究助理，並在新加坡國立大學李光耀公共政策學院攻讀國際事務碩士。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。