多聲道｜用中華民族產業鏈打造靜水流深的中國經濟

「靜水流深」表示表面平靜的水，卻並不知道水有多深，一般形容人不張揚，但內涵很深、本事很大。「靜水流深」也可以用來刻畫中國經濟的好狀態——形勢穩定、內力深厚、連綿不絕。



一國之生產活動，是由眾多產業鏈交織成網之後實現的。鏈條都有長短，產業鏈條長一些還是短一些好，對不同產業來說不一樣。不管什麼產業的鏈條，都要考慮安全性、效率、成本及社會效應。這裏面存在一些相互制約因素，例如產業鏈長了就需要分工更細，從提供工作崗位的角度看，社會效應會好一些，但效率和成本會受影響。



百年變局之處，在全力推動實現中華民族偉大復興的征程中，構建中華民族產業鏈，可為中國經濟「靜水流深」創造更具體的條件。



來稿作者：白中石



打造中華民族產業鏈

新時代、新形勢下，壯大中華民族經濟，有助於維護和擴大中華民族的整體利益，對於建設社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興具有深遠意義。在中美博弈、兩岸融合的背景下，我可打造中華民族產業鏈，助力實現這一目標。

中華民族產業鏈，指服務中國式現代化，基於中華民族哲學觀，對世界先進理論和技術兼收幷蓄，所構建的資源開發與使用的鏈條，它的突出特點是「平衡」。這裏所說的「平衡」是一種極致，融合中華民族哲學和智慧的內涵：綜合安全性、效率、成本及社會效應的「總分」要最高。「平衡」不是「理想主義」，而是一種更高層級的取捨：在一些情況下，安全性和社會效應需求高的產業，犧牲一定的成本、效率也要保核心目的，例如晶片產業；還有些領域，我們更需要效率和成本，那就不會追求絕對的所有權或控制權，例如建立合資企業。

圍繞產業鏈的安全性、效率、成本及社會效應，中華民族產業鏈可以具有以下特徵：

一是中華民族產業鏈的安全觀：在涉及國家政治安全、軍事安全、發展安全的產業鏈上打造絕對安全，例如糧食、軍工、資源產業，世界亂了中國也不會倒；在涉及中國國民經濟安全的產業鏈上打造整體安全，例如消費品製造、基礎設施、金融產業，留出「進擊」的餘地；在需要「追趕」的產業鏈上打造「融合安全」，例如軟件、材料、文娛產業，把自己的安全和外人的安全通過機制和利益綁起來。

二是中華民族產業鏈的效率觀：向技術和機制要效率。不同產業宜在實現與之對應的絕對安全、整體安全、融合安全的前提之下，在保證社會整體穩定的底線之上，在自身成本承受能力範圍之內儘可能的追求效率。

三是中華民族產業鏈的成本觀：成本不是某一家單位自己的事，而是單位所屬產業鏈上各家單位一起的事。一條產業鏈上，確有餘力的頭部「明月」與眾多「星辰」要互相讓利，形成眾星拱月、交相輝映的格局；包括直接面向消費者的終端單位，產業鏈條上的各家單位，都宜以「當年利潤、十年發展、百年事業、千秋基業」的視角，給產品定價謀利。

四是中華民族產業鏈的社會觀：社會需求是產業構建的基礎，社會穩定是產業發展的前提，社會進步是產業升級的動力；構建、發展和升級產業，也都應把滿足社會需求、助力社會穩定、促進社會進步放在心頭。不同產業鏈有依託自身業務內容的機制特點，但可以在「服務社會」一點上尋得共通點，形成中華民族的「產業鏈文化」。

實現高質量發展 老樣子也可是新樣子

基於中華民族產業鏈有關安全、效率、成本和社會效應的認識，一些產業安排是有更進一步優化提升的空間的。前不久，德國寶馬旗下的迷你（MINI）汽車公司，因在上海車展給外國人免費送冰激凌卻不給中國人，登上了「熱搜」。MINI汽車是進口車，進口車在中國汽車市場中佔比不大，但有一類汽車的市場份額是很大的，那就是合資品牌的汽車，像是「南北大眾」（一汽大眾、上海大眾）、「南北豐田」（一汽豐田、廣汽豐田）等等。本文就以合資汽車產業為例，圍繞中華民族產業鏈的概念，闡述工作提升的建議。

中國合資汽車產業的未來，可以考慮生產集中化、供應多元化。

第一，生產集中化。中國的合資車企有很多，它們的生產、經濟活動，總體是分散的，這和當初啟動這項工作時的情況有關，那時中國汽車產業弱，我們希望這些品牌和與之相關的技術先進來，互相競爭甚至略微「內卷」一下，可以盤活、帶動中國的汽車產業。目前，北京奔馳生產奔馳牌汽車，在瀋陽的合資寶馬生產寶馬牌汽車，在廣州的合資豐田生產豐田牌汽車，下一步，則可考慮集中進行這些生產活動。例如，位於北京亦莊經濟技術開發區的北京奔馳汽車有限公司，可更名為「北京亦莊汽車製造廠」，繼續生產奔馳汽車的同時，整合資源，同時生產寶馬、奧迪、豐田、本田、通用等汽車，形成一個綜合性的專門生產合資品牌汽車的生產基地。這個基地所轄的生產線可以在全國各地，但在機制上是一體的，都由「北京亦莊汽車製造廠」統籌經營和管理。

第二，供應多元化。就合資車企來說，生產集中以後，更易推進和實現供應鏈的多元化與產業鏈的整體穩定。各家合資車企的生產線，都有自己的供應商和具有特色的技術。建立「北京亦莊汽車製造廠」，生產集中後，不同品牌可以在同一生產基地中使用不同廠房和生產線，也依然可以使用不同供應商和相應的技術，但這些供應商和技術的對接單位，卻統一為「北京亦莊汽車製造廠」，這可帶來豐富的工作空間。「行百里者半九十」，在百年未有之大變局的時代，不可排除某些合資品牌的外方股東「斷供脱鈎」，就像許多西方品牌在俄烏衝突爆發後，針對俄羅斯做的那樣。如果出現這種情況，原本在集中生產基地中負責生產通用汽車的相關工人、技術和產能，可以更快的在集中生產基地內轉移、配給到其他合資品牌的生產線，繼續生產其他合資品牌的汽車。如果我們具備了這種能力，美國就要掂量是否再用這招對付中國，攻擊可能不會發生，既便發生也可以把負面影響降到最低。

第三，避免將集中生產等同於傳統「代工」。承擔集中生產任務的企業一旦建立起來，要把資源投入到研發並應用汽車製造技術上，而不是研發汽車本身，或創設自己的汽車品牌。假如一家工廠可以同時生產奔馳、寶馬、奧迪品牌的汽車，那這家工廠對自己拳頭產品的定義不應是這些汽車，或搞一個自己品牌的汽車，而應是生產這些車的技術和成套裝備。我們不是不看重品牌，但術業有專攻，就算中國市場再大，奔馳、寶馬、奧迪再看重中國市場，這些品牌也不是中國的，品牌角度的競爭可以讓比亞迪、吉利、長城這些民族品牌去做。承擔集中生產任務的企業，核心競爭力應是汽車製造技術，拳頭產品應是承載這些技術的生產線與成套裝備。

第四，中國汽車產業早晚要打「正面戰場」並超越。中國領導人近日在廣州考察時重點調研了廣汽集團，這是國內新能源汽車的頭部企業之一。汽車行業是市場很大、技術含量和管理精細化程度很高的行業，發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。而伴隨中國汽車產業的發展，民族品牌從萌芽狀態、各自發育，到步入正軌、快速發展，特別是進入智能與新能源汽車時代，形勢不同了，老百姓的心氣也不一樣了。越來越多出色的民族品牌，需要與時俱進的歷練環境，她們已經可以有一個「總的目標」：把外面還算先進、仍有所長的對象聚在一起，讓合資車企集中生產，可以為民族品牌創設更好用的演習「藍軍」。中國車就廉價、低質嗎？勞斯萊斯和賓利讓英國女王、國王坐一坐，就在中國賣到幾百上千萬，中華歷史文化中，在乘客看不到的地方精心雕刻的「司馬氏」們，對這件事就不會服氣，穿越時空他們就是今天在中國汽車產業中摸爬滾打的「汽車人」——推進汽車產業競爭攻守異形，恰逢其時。

第五，實現高質量發展，有的「老樣子」就是「新樣子」。這種集中生產模式，看起來和建國初期的國營大廠很相似，所以這是一種「倒退」嗎？先看一則新聞，據俄羅斯今日政治網4月19日報道，俄羅斯總統普京建議，為俄羅斯的兒童群團組織選用「少先隊」一詞。報道稱，普京在同副總理塔季揚娜·格利科娃會晤時表示：「老樣子就是新樣子，過去什麼樣，現在也那樣。」普京總統的話並不只是在向西方示威，因為真理不論「新、老」，「少年先鋒」的概念是正義且進步的。集中生產的概念，符合社會主義國家最初對汽車產業鏈的有關設計，只是早期的生產力落後，讓計劃難以實施。中國曾經面對的困難，並不都是體制造成的，技術和資金的問題就是技術和資金的事，所有事情都扯體制，那是無病呻吟、別有用心。例如曾經有人把中國激光技術難以突破歸結為「體制問題」，突破之後，卻再沒有人去辯論究竟是「社會主義激光」還是「資本主義激光」的温度更適宜了，激光就是激光、技術就是技術。我們講「守正創新」，守正是把握正道，創新是引領發展的動力，集中生產就是一種守正創新。正如普京所說，老樣子就是新樣子。

合資汽車的產業鏈，只是中國汽車產業鏈的一部分；中國汽車產業鏈，也只是中國眾多產業鏈中的一條。把握中華民族產業鏈的特點和規律，就可以有針對性的，對不同產業鏈的升級和發展進行設計，特別是在打造高端製造業、建設製造強國、實現高質量發展方面，可以讓我們的步伐更有力、更穩健。

作者白中石是香港大學機械工程理學碩士，內地機械工程師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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