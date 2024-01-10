來稿｜推廣家居收納　同時推動就業

木香港地少人多，「雜物太多，空間太少」可說是很多港人的心聲。但是，要「斷捨離」又談何容易呢？香港人生活壓力大，工作時間長。就算請了外籍家傭，她們也只會清潔家居，不懂得把物品分類處理，所以自己要掌握收納技巧至為重要。遇上戶主是全職或單親母親，或居住環境特別窄小的劏房戶，問題就會更嚴重，要解決的迫切性也更高。



來稿作者：黃潔賢



收納行業不為人熟悉，但其實相當專業。上門收納服務可以幫助大大小小的家庭更好地利用空間。眾所皆知，一般香港家庭所面對的問題不外乎是空間有限，家人愛購物又存放了大量物品。物品積存太多，難以尋找，找不到時又再購買了相同的物品，結果造成惡性循環。收納師提供的服務包括整理衣物、書籍、廚房用品等，甚至還能涵蓋家具的擺放、空間的規劃等範疇。他們的工作就是幫助生活忙碌的港人把家居物品分類，同時因應家中各人的實際需要放置在最合適的位置，讓每個家庭成員能夠有重生的感覺。透過專業的收納服務，住戶可以將有限的空間最大化地利用起來，從而提高生活質素。整理收納對生活帶來很多好處，善用資源又環保，不論對內心或外在環境，都能讓每個人過上更舒適、更乾淨俐落的生活。所以，雖然實際居所的面積沒有變大，但經過收納後的居住環境肯定會給予大家更良好的心理狀況，所以確實是提高了生活質素，值得推動和來自政府方面的鼓勵。目前這個行業尚未獲得政府的支援，但希望政府和整體社會在對專業收納業有更深入的了解後，可以開始支持這個非常有意義的行業。

為了傳遞「節省時間、善用空間、珍惜物品」的正向理念，筆者考獲了美國(NAPO)專業整理收納認證和日本整理收納專家協會的認證，而且還成立了專業收納服務公司，並組織抱持相同理念的收納團隊，為港人服務，也當然希望更多志同道合的人加入。

除了提供多元化的上門收納服務，收納師也可為慈善團體和非牟利機構提供特定的講座和工作坊，並免費或以優惠價提供收納服務，幫忙基層人士，回饋社會。

筆者育有一名20歲患有SEN的兒子，因此特別安排一些整理收納師課程及講座，幫助有相同經歷的單親媽媽，希望教會她們收納家居的技巧，也同時可以跟她們分享與SEN孩子溝通需要注意的地方。當這些媽媽學會收納技巧後，並考獲專業資格，便可以通過兼職工作加入收納服務行業，這麼做可以為社會釋放出不少勞動力。這便是「授之以魚不如授之以漁」的最好例子。透過舉辦講座和工作坊這些活動，筆者意識到此技巧應用在蝸居或劏房戶十分實用，只要明白了收納的技巧，便有更多人可以建立一個屬於自己的安樂窩。

因此，政府和相關機構可以考慮在資源方面提供支持，例如提供專業培訓、補貼等，幫助收納服務從業員提高專業技能，提升服務質量，同時，社會也會因而對收納服務加深認識及提高接受程度。

作者黃潔賢取得美國NAPO專業整理收納認證、日本整理收納專家協會2級及1級顧問認證。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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