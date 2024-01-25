來稿｜寫字樓用地變住宅成全球趨勢　政府要把握機會締造三贏

一場席捲全球的新冠疫情，徹底改變商業運作模式。當在家工作、視象會議成為常態，寫字樓需求大減，世界各個大城市也面對商廈空置率高企問題，不少國家兩、三年前已減少興建寫字樓，並開始推動將舊商廈改建住宅的計劃。一直缺乏熟地建屋的香港，面對類似困境，特區政府必須想方法應對，已興建的商廈不易改動，但未發展只在規劃階段的土地，實應重新思考其用途，如考慮將商業發展改劃作住宅用途，這既可解決寫字樓過多問題，也可增加房屋供應，一石二鳥。若果這一著奏效，當局甚至可考慮將耗資巨大的人工島計劃延後或擱置，以紓緩財赤，締造三贏。



來稿作者：簡永哲



後疫情時代，每日定時定候到寫字樓上班已非必然，但特區政府似乎仍未醒覺到這種轉變帶來的長遠影響。2023年底本港甲級寫字樓的空置率達16.4%，創歷史新高，非傳統商業區的空置率尤甚，政府近一年來只集中想辦法吸引旅客重新來港，沒有深思很多事已徹底改變，必須有新思維、新方法應對問題。

所謂「有危便有機」，商廈空置率高企，政府是否可以趁機在規劃上作彈性改動？最簡單的想法就是將已規劃做寫字樓的土地改成住宅用途。看看外國情況，3年前瑞典政府已開始計劃把供過於求的辦公室轉化為住宅，以填補大約10萬戶的住宅缺口，協助解決房屋荒，以配合相關政策；英國倫敦、澳洲墨爾本、美國多個大城市也在近一兩年陸續推出將辦公室改建成住宅的計劃。

反觀香港，政府對寫字樓供過於求的問題視若無睹，亦好像沒有想過這是一個增加住宅量的契機。其實政府近來強調要搶人才，去年底本港各項輸入人才計劃共收到逾22萬宗申請，當中6.5萬宗高才通申請已批出逾5萬宗，其他人才陸續有來，將來香港的經濟新引擎北部都會區應是這些人才的理想落腳點，如果將交通基建配套較好的商業用地，尤其新界北部的地塊改為興建住宅，絕對可紓解他們的居住需求。否則一成不變地將已不合時宜的規劃方案繼續上馬，最終令日後新建的寫字樓十室九空，完全是浪費土地。

另外，筆者建議特區政府可參考外國做法，鼓勵一些舊區的商廈業主改建住宅，例如美國波士頓市，由於新冠疫情後城中區商業空間的空置率達20%，當地政府就提供減稅優惠，鼓勵發展商與業主合作，把城中區的寫字樓改建為住宅。

財政司司長陳茂波下月28日便宣布財政預算案，千億元財赤下，可以預期會有不少開源節流措施，而當樓市低迷、賣地收入變得極不明朗，政府是否會將耗資5800億元，但只提供到20萬住宅單位的交椅洲人工島計劃延後或擱置，暫時無從得知。不過，窮則變，變則通，一向都是香港賴以成功的特質，如人工島計劃真的有變，當局同時拋出改劃商業地變成住宅用途的方案，作為替代，以填補部分人工島預期的住宅供應量，筆者相信不少人會舉腳贊成。這樣也能顯示今屆政府有轉危為機的能力，以增加市民及外界對管治班子的信心。

作者筆名簡永哲，現為自由工作者及公共政策顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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