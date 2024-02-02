楊莉珊｜如意算盤打不響　柯文哲的尷尬也許才開始

在台灣，國民黨與民進黨的傳統勢力在新一屆立法院勢均力敵，這使柯文哲領導的八位民眾黨議員成為這場選舉的「最關鍵少數」。柯文哲對媒體也不諱言，希望民眾黨可以成為足以左右藍綠的一顆關鍵砝碼。但在2月1日的議長選舉當中，由國民黨推出的「韓（國瑜）江（啟臣）配」當選，民眾黨未能如願讓藍綠任何一方改為支持「自家人」黃珊珊，顯示柯文哲企圖用「最關鍵少數」左右大局的如意算盤，恐怕難以打響。



來稿作者：楊莉珊



柯文哲在去年底的島內選舉雖最終未能登大位，但也取得相當民意支持，加上其所領導的民眾黨「刀仔鋸大樹」，一口氣奪得八個議席，成為藍綠之外的第三大力量，特別這屆藍綠所得議席旗鼓相當，民眾黨的八票倒向哪一邊，哪一邊便有絕對勝算。因此媒體自選舉落幕後紛紛預言，柯文哲的白色力量（民眾黨）將成為關鍵的第三力量。

筆者以為，在絕對的實力與絕對的利益面前，「最關鍵少數」很可能就變成無關緊要的一小撮人。比起這次議長之爭的失利，柯文哲與民眾黨未來可能要面對的是一個更大的尷尬：藍綠爭相追捧或藍綠都棄如敝履，也許只是一線之差。

雖然民眾黨僅有八人，但柯文哲卻「目標遠大」想要發揮關鍵少數的優勢，要求藍綠任何一方與之合作，力推民眾黨明星黃珊珊出任議長，在國民黨明確拒絕後，柯文哲轉向民進黨溝通，也不獲接納，更要求黃珊珊在第一輪投票繼續出選，結果以超低票七票（其中一名議員投出無效票）無法進入第二輪投票，並在第二輪集體缺席。

島內媒體稱，柯文哲在第一輪投票前仍不放任何一個機會，反覆透過中間人遊說民進黨高層，盼民進黨團改投黃珊珊，讓她成為議長，然後民眾黨支持綠營的蔡其昌成為副議長，但被民進黨幾位高層一口拒絕，媒體指綠營大老柯建銘直言事件涉及原則問題，「沒有討論空間」。柯建銘反指柯文哲不支持民進黨等於保送韓國瑜，「這是柯P（柯文哲）的選擇」。

無論國民黨或者民進黨，大概經過這次「議長之爭」後，都看清了柯文哲與民眾黨的投機個性，偏藍或偏綠純粹是利益的考量，並沒有自己政治底線的原則。柯文哲在市長期間大喊「兩岸一家親」的口號，遠舉中又深情告白深綠，直言自己是「墨綠」。但這樣缺乏政治原則的人，試問哪個政黨願意與之合作？當大眾慢慢發現，柯文哲所謂的「超越藍綠」，本質其實是「可藍可綠」卻沒有自己的政治立場，這樣的政治人物想必將讓相當數量的支持者嗤之以鼻而搖頭嘆息。

柯文哲很可能四年後再戰大選，但如果這四年率領民眾黨是以這種投機心態來闖蕩台灣政壇，藍綠兩黨都對民眾黨敬而遠之，那八位關鍵少數就只能成為被主流聲音所忽視的一小撮人。而更關鍵的是，一個缺乏政治站位的柯文哲，四年後的柯粉還會無條件支持嗎？這也許才是最大的尷尬！

作者楊莉珊是全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會常務副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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