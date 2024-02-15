來稿｜盲跟煙稅75%建議　香港水土不服

來稿作者：簡永哲



財政預算案本月尾出爐，吸煙與健康委員會建議再加煙稅至75%，將香煙售價提高至120至130元，認為達到這個「世衞標準」便可做到政府設定的2025年KPI——將吸煙率降至7.8%。以加煙稅作誘因逼戒煙為主要控煙策略是否有效，一直備受質疑，因以往2009至2014年期間3次加煙稅，吸煙率僅下降了1.2%，跌幅亦與往後無加煙稅的八年期間相若，代表加稅措施成效極低。況且現時本港9.5%的吸煙率已遠低於世界平均水平，筆者認為，政府的控煙思維要突破這個樽頸，只重複跟從委員會的「山埃貼士」加煙稅，徒令私煙問題惡化，政府必須三思而後行。

本港自2009年至今，總共4次加煙稅，最近一次是去年初，政府沒有理會報販協會等多個團體反對，大幅將煙稅加至零售價約64%。今年預算案公布前，吸煙與健康委員會主席湯修齊再次發功，稱要達到政府定下的7.8%吸煙率目標，需要在不足兩年內減少逾10萬名煙民，形容情況刻不容緩，但提出的建議仍是獨沽一味 — 加煙稅。委員會今次建議將煙稅加至佔零售價75%，並說要每年按通脹調整，確保「效力」不被削弱。

「煙稅要佔零售價75%」其實只是世衞的普遍建議，惟吸煙與健康委員會及一些個別學者，將其視為黃金標準。其實，根據世衛2021年報告，在逾190個國家或地區中，頭十個高煙稅比的地方，吸煙率都高過香港，其中最高煙草稅的保加利亞、土耳其、芬蘭等地（全部達84%或以上），吸煙率全都處於高水平，保加利亞32%、土耳其26%、芬蘭15%，反映一個地方的煙稅佔比高低，其實與吸煙率之間無直接關係。相反，許多煙稅佔比低於香港的地區，吸煙率亦可以比香港低，例如印度，煙稅佔比57.6%，但吸煙率只有7%。

最重要的是，原來在世衞的網站有列明，這項「煙稅要佔零售價75%」的建議有些附帶條件要跟從，其中包括實施高煙稅的政府，與鄰近經濟體系的煙稅政策上必須有所協調，要妥善處理因加稅而拉闊兩地煙草價格差距的問題，亦即是香港每次加煙稅都要面對的「跨地域非法走私」問題。

眾所周知，香港與內地、台灣等類近地區物價價差距甚遠。如果跟隨吸煙與健康委員會的建議，將煙稅增至100元，加上煙商生產成本及利潤約28元，本港的香煙售價會提高至120至130元，煙價將會是內地的5至6倍。內地與香港跨境運輸及人流頻密，固然會加劇非法走私問題，所以硬將「煙稅75%佔比」套用在香港，結果只會水土不服。

另外，吸煙與健康委員會早前記招引用的吸煙率是2021年的9.5%﹐以兩年多前的數據預計煙稅佔比加至75%，可令本港吸煙率降0.7個百分點至8.8%，並不專業也不夠科學。雖然2023年新數據未公布，但委員會如確信去年加煙稅有效，有關減幅應更進取，估算亦應更準確。無論如何，再加煙稅可降0.7個百分點的假設，實在值得相榷，因為從數據可見，世衛的建議對某些吸煙率仍然相對高的國家或許有明顯效用，可是香港的吸煙率由回歸前大約15%，降至現時的9.5%，在已發展地區中屬極低水平，再重複又重複加稅，似乎已經無甚作用。

以減肥作例子，要由200磅減至175磅，可能只需減少食雪糕零食就可輕易做到，但要再減至150磅，單是減少食雪糕零食已不可能。同一道理，筆者相信，香港要再進一步降低吸煙率，再依賴加重煙草稅這舊招、盲目追求所謂國際建議實難再湊效 。

事實上，吸煙與健康委員會曾「鬼拍後尾枕」承認，加煙稅的好處是推行成本及投入行政資源低，難聽一點，即是這種方法最慳水慳力。要成功從來沒有容易的捷徑，既然很多數據引證世衛建議的標準沒有統一的針對性，就不應再執着地盲目跟追求75%這個建議水平，政府必須整合一套切合本港情況的控煙策略，從教育、宣傳、立法等多個層面，按年齡層及性別適度推行，才有望達到所定的KPI。

作者筆名簡永哲，現為自由工作者及公共政策顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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