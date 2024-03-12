楊莉珊｜全國政協閉幕　感悟王滬寧給全體委員的三點提示

全國政協十四屆二次會議於3月10日上午9時在北京人民大會堂閉幕，全體委員高度評價過去一年以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民頑強拼搏、勇毅前行，圓滿實現經濟社會發展主要預期目標。全體委員更加深刻地領悟到「兩個確立」對國家應對各種風險挑戰、推進黨和國家事業發展具有決定性意義。



來稿作者：楊莉珊



全國政協主席王滬寧也在席間發表講話，肯定此次會議取得豐碩議政成果。他表示2024年是中華人民共和國成立75周年，也是人民政協成立75周年，國家在中國共產黨領導下取得了舉世矚目的偉大成就，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。人民政協在此過程中堅持團結和民主兩大主題，在黨的領導下穩中求進，積極開展統一戰線、協商民主的有機結合，對國家發展做出關鍵的貢獻。

王滬寧提三點要求

王滬寧特別談到國家對政協委員的三點工作要求。第一，要提高政治站位，深化對推進中國式現代化的思想認識。因為中國式現代化需要全體人民毫不動搖堅定支持中國共產黨領導，中國式現代化才能前景光明、繁榮興盛。政協委員做為社會各階層的代表，在這個過程中要做好聯繫人的工作，將國家的工作方案與實施意見貫徹落實到具體工作當中。

其次是聚焦重點任務，以高質量建言助推中國式現代化。因為中國式現代化需要廣納群言、廣集眾智、廣謀良策，而真正有價值的建言在於掌握第一手資料，聽取第一線聲音，因此鼓勵委員要重調研、勤調研、善調研，才能提出有價值的建言。

第三，要堅持大團結大聯合，為推進中國式現代化廣泛凝心聚力。團結是政協的一大關鍵任務，因此政協委員要自覺促進中華兒女大團結，調動一切可以調動的積極因素，團結一切可以團結的力量，成為推動民族復興事業的強大助力。

做好政協工作的應有態度

筆者參與政協工作多年，全國政協副主席王滬寧的發言觸發我的感悟，對政協的工作意義有更深入的思考。首先是責任感和使命感：政協委員的首要職責在於為國家發展和社會進步建言獻策，因此在今後的工作和學習中，要更加關注國家大事和民生問題，為建言獻策蒐集更多素材與靈感。

其次要明白團結合作的重要性，國家今天取得舉世矚目的成就，是在黨和國家的領導下，全國各族人民齊心協力、共同奮鬥而成就。政協委員要更加注重團結協作，發揮各自優勢，形成合力，推動國家各項事業不斷向前發展。

政協委員是一份光榮的工作，需要認真履行職責，積極發揮作用，這是筆者的第三點感悟。今後的工作中，要不斷提高自身素質和能力水平，深入調研，積極建言獻策，為推動國家發展和民族振興貢獻智慧和力量。最後，堅持底線思維：在履職過程中，要始終保持高度警惕和清醒頭腦，堅持底線思維，防範化解風險挑戰。要不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，確保黨中央決策部署到哪裏、政協委員作用就體現在哪裏。

這四點工作態度，不僅對廣大的政協隊伍有所啟發，也對今天經濟再出發的香港有重大參考價值，作為港區政協委員，筆者會將有關經驗帶回香港，在力所能及的層面上發揮雙重積極作用。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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