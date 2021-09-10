瘋傳海膽岸邊狂奔畫面震驚網絡 網民醒目揭真相：係植物嚟

撰文：黃廸暉
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網上近日瘋傳一段疑似是海膽在岸邊狂奔的短片，數十隻疑似是海膽的物體從岸上一直奔往大海。而拍攝這段影片的人亦跟著狂奔，場面相當搞笑。不過有網民醒目揭真相：「係植物嚟」。
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