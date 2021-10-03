《魷魚遊戲》場景成真！巨型123木頭人「本尊」真係激似炎明熹

撰文：林穎嵐
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Netflix的人氣劇集《魷魚遊戲》成為近期大熱話題，劇中的場景近日終於在現實中成真，Netflix在韓國舉辦的《魷魚遊戲》展覽，重現了劇中多個場景，更被網民拍片放在小紅書中分享。
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