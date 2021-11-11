聖誕staycation2021｜實試全港食得最好package　豪食鮑魚海鮮塔

撰文：林穎嵐
出版：更新：
【聖誕staycation2021／聖誕酒店／平安夜酒店】距離聖誕節仲有一個多月，唔少人都開始搵staycation去邊間酒店好，今次記者同大家實測吓Hotel ICON近日佢哋推出嘅住宿套餐。