【浪漫電影台詞】情人節愛的碎碎念 幾句台詞氹返BB開心

撰文：吳梓翹
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今年情人節周圍都無得去，見面又諗唔到好地方去，唔見面又怕感情降溫。就算見唔見面都好，都要有啲表示先能夠維持感情熱度！應付情人嘅「愛的碎碎念」，睇下呢啲電影對白幫唔幫到手？