有種愛情｜袁文傑、張潔蓮相伴11年 追求細節超浪漫

撰文：葉思雅
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【袁文傑｜張潔蓮】袁文傑（Andrew）與張潔蓮（Jackeline）拍拖11年、剛過1周年的紙婚，陪伴是最長情的告白，世上有種愛情叫袁文傑張潔蓮。