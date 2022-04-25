樂基兒身型圓潤為囝囝慶祝生日：真不敢相信已經3歲

撰文：吳美思
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自2017年與食品大亨Ian結婚，樂基兒Gaile誕下囝囝Hunter後，去年由香港返回美國定居。上月中Gaile跟家人到峇里島渡假，玩足成個月順道為Hunter慶祝3歲生日。