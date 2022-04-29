林襄「完整走光影片」網絡瘋傳　親自留言要求下架

撰文：趙錦添
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台灣中華職棒啦啦隊「樂天女孩」成員林襄，擁有甜美外型和E罩杯傲人上圍，被封為「啦啦隊女神」，人氣超火熱。不過日前林襄到球場觀賽加油時，因為太興奮，意外被拍到「走光畫面」，引起熱議，對此林襄親自回應了。