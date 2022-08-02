壽司郎居酒屋杉玉開幕 即睇記者實試10大菜式

撰文：陳俊堯
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壽司郎居酒屋杉玉SUGIDAMA登陸香港灣仔，帶來逾100款壽司、日本料理及日本酒等美食選擇，現已開通網上預約系統。《好食玩飛》記者開幕前率先試食魚子醬壽司及香港限定等多款菜式。
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