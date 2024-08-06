北角春秧街流鶯再活躍　區議員促政府聯合打擊　限制違例者再入境

流鶯問題多年來在本港不同社區都曾活躍，北角春秧街一帶過往亦曾出現，有東區區議員指近日又有流鶯在區內滋擾市民，聯署要求政府採取聯合行動打擊，包括加強上樓掃蕩、及拒絕干犯者再次入境。



北角春秧街一帶流鶯問題在近期再活躍。（Google map圖片）

北角春秧街一帶流鶯問題在近期再活躍。（Google map圖片）

數名東區區議員聯署表示，北角春秧街在過往一段時間出現流鶯，經過政府相關部門採取聯合行動後，情況一度得到解決。近日春秧街一帶流鶯再現，區議員收到市民投訴指，受到流鶯不同程度的滋擾，促政府部門採取聯合行動，加強執法。

1月19日，大埔警區特別職務隊人員在區內展開打擊街頭賣淫行動，並於兩個樓上單位拘捕兩名內地女子。（資料圖片/警方提供）

聯署信向政府相關部門提出三點建議，包括加強巡邏及定期進行大規模掃蕩行動，截查街上懷疑人士有否違反逗留條件從事賣淫行動；從源頭作堵截，將過往曾觸犯相關法例人士的資料，轉交入境部門，避免讓其再入境進行賣淫；以及在區內加強宣傳，提醒業主避免將單位出租予流鶯，從事交易活動，以免違反地契條款，負上刑事責任。

翻查資料，立法會2003年10月有議員就北角新光戲院附近出現流鶯，要求政府採取有效行動以打擊。保安局回應指，加派軍裝警員巡邏黑點，警方亦採取情報主導的執法，以及與入境處採取聯合行動，掃蕩持雙程證來港並涉嫌違反逗留條件的內地人士。