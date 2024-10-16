萬聖節︱巨型「食鬼」充氣公仔現身觀塘海濱　附嘉年華報名詳情

本月底就是一年一度的萬聖節，屆時相信有不少市民會外出「扮鬼扮馬」。今年觀塘海濱將迎來巨型「食鬼（PAC-MAN)」系列充氣公仔，供市民打卡合照。10月31日萬聖節當晚，更會舉辦「食鬼玩轉九龍東萬聖夜 (PAC-MAN Halloween Trick-or-Treat at Kowloon East)」嘉年華，並會有一系列免費精彩活動，如黑夜派對運動等，一同歡渡萬聖節。



（HKPA 香港遊樂場協會 Facebook）

80年代經典街機角色「食鬼」系列將於10月30日至11月3日，由遊戲世界來到觀塘海濱，化身充氣公仔供大家打卡。而「食鬼玩轉九龍東萬聖夜」嘉年華中，亦會有立體「食鬼」系列實體像素藝術（Pixel Art）裝置，以實體像素模式，展示出五枚木製立體「食鬼」系列藝術裝置。

嘉年華另有不少活動，包括「黑夜派對運動」，讓市民體驗刺激和光影交錯的競技遊戲；在觀塘避風塘體驗直立板及獨木舟運動；「尋寶遊戲」，沿著觀塘海濱展開探索之旅，使用活動提供的明信片，探訪各個神秘地點，並透過印章製作出特別的「食鬼」圖畫。

活動資訊：

巨型「食鬼」充氣裝置

日期：2024年10月30日至11月3日

場地：觀塘海濱花園

時間：10:00 - 22:00

食鬼玩轉九龍東萬聖夜

日期：2024年10月31日

時間：17:00 - 22:00

場地：發現號03 (觀塘海濱道86號)

位置：從牛頭角站B出口，沿勵業街步行約8分鐘

嘉年華報名： https://www.bookyay.com/events/5629499537000657

水上活動報名：https://www.bookyay.com/events/5629499537000658

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