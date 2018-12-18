【屋邨農夫】石籬邨山坡變梯田　區議員：有人喺度種蕉

葵青石籬邨對開山坡，近年經常發現有人進行非法耕作，即使政府人員多次到場執法，情況仍未得到改善。當區區議員指，曾發現該處有人違法種植香蕉等農作物。

葵青區石籬邨石興樓對開一處山坡，近日被人拍到有人私自進行開墾，從事非法耕作。從相片可見山坡位置，有人揮動鋤頭翻土，周邊草木皆被清空，地勢被整理成兩層平整的梯田。雖然未有任何已成長的植物，但當區區議員林紹輝指，該處曾被發現有人違法種植香蕉等農作物。

根據《土地（雜項條文）條例》（第28章）不論是否有進行耕作，經張貼通告後，任何人如果沒有在通知期限內，停止佔用政府土地即屬違法，可遭檢控並處以罰款五十萬元及監禁六個月，如屬持續罪行，更可在持續期間，另處罰款每日五萬元。

涉嫌非法耕作的土地經過整理，在山坡上清晰可見。(林紹輝提供)

「近幾年不停收到街坊投訴，指斜坡上面近金山村位置，有人非法耕作。雖然地政署曾派員前往執法，但很快又有人再次違法耕種。」林並指，三年前開始多次接獲行山人士及街坊投訴，發現涉事的違耕地點，距離最近的石興樓只有數分鐘路程，雖然地政署人員曾多次到上址進行圍封及取締，但仍未得知在上址違法耕作的是何人。

地政總署回覆查詢指，上址山坡是一處已圍封的政府土地，署方於2016年接獲首宗投訴，到場後發現有人非法耕種後，隨即張貼通知，飭令停止佔用，並於限期屆滿後採取土地管制行動，包括清理所有非法耕種的植物、圍封土地及告示牌。署方於今年11月再次接獲投訴，到場視察後發現有人闖入已圍封的土地擺放雜物，加強巡查後在月底發現有人非法耕種，於是採取相同流程張貼通知。上述兩宗投訴中，地政人員執法時均未發現涉事的佔用人，為防止同樣情況再次發生，署方今後將加強巡查。