200人尖沙咀快閃音樂會　基金會教基層兒童學音樂

一年容易又聖誕，普世歡騰的節日氣氛，溫和地提醒我們佳節臨近。為本港基層兒童，提供免費早期音樂教育的音樂兒童基金會，上周日(16日)分別在旺角及尖沙咀舉辦兩場音樂會，由兩百名音樂學童，於尖沙咀海旁率先為市民快閃報佳音，與眾同樂。

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音樂兒童基金會成立五年，主要為香港不同地區的基層兒童，提供費用全免的音樂教育。上周日的活動分為兩部份，首先由較年長的成員組成三十人的管弦樂及合唱團，在兩位指揮帶領下先在旺角朗豪坊Live Stage表演，再乘坐開蓬巴士前往尖沙咀文化中心。兒童樂團在巴士上巡遊彌敦道，沿途演唱各式樂曲。基金會代表形容，現場熱鬧歡娛的氣氛連行色匆匆的途人都被感染，駐足圍觀。

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巴士抵達終點尖沙咀文化中心後，共兩百名的音樂學童於噴水池廣場作快閃演出，熱鬧非常。據了解，基金會每年都會舉辦快閃活動，但是今年人數首次達到三位數。音樂兒童基金會代表稱，基金會五年前由一群有心人及團體捐助成立，為香港一至十二歲的基層兒童，提供四年免費的音樂教育。個別已完成早期音樂教育的學童，亦獲得資助得以進一步研習音樂。

基金會去年於深水埗舉辦快閃活動，現時約有二百名成員。(受訪者提供)

直到去年，基金會獲香港賽馬會贊助，令本來主要限於深水埗及太子區的音樂教育提供，得以拓展至黃大仙、九龍城、觀塘及紅磡各區，增加基層兒童受惠的機會。每年六至七月基金會皆會透過演奏會或聖公會、青協等合作伙伴，徵選新學童。如想進一步了解相關詳情，可到基金會的Facebook專頁或網頁了解。