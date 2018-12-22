【創意社區．夠本土】任何仁寫任何字？　灣仔消防局閘門大變身

消防局予人的印象，不外乎是門前幾扇紅色的閘門，上面有統一、正規的電腦字寫着「小心摺門，請勿接近」字樣。但近日行經灣仔，有否發現港灣消防局的閘門「有古怪」？在五個閘門上的正中央，各有不同字體寫着「消防局」的中英文字。寫字的並非「任何仁」，而是五位有名的本地平面設計師，以別具特色的本土字體，為一貫嚴肅刻板的公共設施點綴一番。

行過港灣消防局的閘門，有否發現有甚麼不同？(「#ddHK設計#香港地」提供)

大多數的政府建築物，不論是外牆還是內部設施都有一式一樣的設計。但有沒有想過，在維持統一、以資訊性為主的同時，公共空間和設施都可以有新意思？近日灣仔港灣消防局的閘門，在不影響日常運作的前題之下，有新的藝術創作。五位平面設計師以不同字型及字體，在紅色風琴形的消防局閘門上，重新設計「消防局」三個大字，希望突顯香港獨特的雙語設計之餘，亦以此向香港消防服務致敬。

以下是這些字體及其設計師的簡介：

北魏真書及幾何字體Mark Pro。（設計師：陳濬人）(「#ddHK設計#香港地」提供)

1.北魏真書及幾何字體Mark Pro（設計師：陳濬人）

曾是香港最常用字體之一的北魏真書，過去在招牌、茶罐、廣告、書籍，甚至是墓碑都有用上，但近年卻是買少見少，而它的線條較為圓潤，因此英文字方面就用上了幾何線條較多的字體作出對比。

最具舞台感的字體（設計師：郭家榮）(「#ddHK設計#香港地」提供)

2. 最具舞台感的字體（設計師：郭家榮）

因覺得風琴式的閘門與舞台上的紅色布幕很相似，設計師特別創作了這款舞台感較強的字體，打破一貫消防局字體的嚴肅形象，途人經過可會多了一份親切感？

模板字型為基礎（設計師：蔡劍虹）(「#ddHK設計#香港地」提供)

3.模板字型為基礎（設計師：蔡劍虹）(「#ddHK設計#香港地」提供)

此款字體連繫消防局原有的文字風格，着重如何將中英文字融合，設計師希望在一個字樣內可以「又睇中文又睇英文」，表達香港中西合壁的特色，設計亦是很有時代感。

4.Size最大、中英重疊（設計師：胡卓斌）(「#ddHK設計#香港地」提供)

4.Size最大、中英重疊（設計師：胡卓斌）(「#ddHK設計#香港地」提供)

此為5幅設計之中佔位最多的一幅，同樣是以中西合壁作為主要考量，在設計中，中英文字互相重疊仍能清晰辨識，正好代表香港多年來華洋集處卻又相安無事的獨特風景。

「機械明朝」及模板印刷（設計師：麥綮桁）(「#ddHK設計#香港地」提供)

5. 「機械明朝」及模板印刷（設計師：麥綮桁）

模板印刷（Stencil printing）過去廣泛應用於鐵匣、木門、鋼材、牆身等街頭常見的材質，設計師以原創字型「機械明朝」加上模板印刷的鏤空處理特徵，希望將街頭上漸漸被人忘記的風景重新帶出。

今次活動是香港創意旅遊發展計劃「#ddHK設計#香港地」的項目之一，計劃由旅遊事務署呈獻，將灣仔各處變為「地區設計畫廊」，公開他們給「灣仔」的情書。「寫多dd」的主題就是以消防局閘門演譯當代香港的文化特色，有關創意團隊、一口設計工作室設計總監梅詩華指，希望透過今次項目，讓大家都可多多留意社區，並反思公共環境在設計上有甚麼可以改善的地方。她表示，希望項目是以公眾作為主導，因此在進行之前，曾先後兩次舉行讓公眾參與的工作坊，讓參加者提出意見，說出對社區設施的感覺。梅又指，消防局閘門的字體由設計師於去年8月已開始著手設計，亦特別採用中英雙語，以充份表達香港特色。