【臭氣薰天】葵芳酒樓大廳驚現垃圾車　食客：你估推緊點心車咩！

難得星期日一家人齊齊整整，慣常節目少不得與家人到酒樓，飲早茶吃點心共聚天倫，但如果進餐時嗅到難聞異味都幾掃興。《香港01》記者在網上平台「葵青友」中，發現有市民上載一張葵芳新都會某酒樓員工在早市時段，客人進食時，竟推出未封蓋的大型垃圾車，食客孫小姐留言「離晒大譜！」。

相片拍攝時間為上周日（12月23日）的早上，記者根據資料所述，到葵芳新都會某酒樓現場查看，沿著大廳步入廚房，走廊兩旁擺滿疊高餐具的膠箱和圓桌板，還有工具多架車，地面雖有濕氣但未見積水，走廊右邊為後門位置正擺放著街坊所述的大型垃圾車，頂部疊高發泡膠箱和垃圾，後樓梯質擺滿後備桌椅和雜物。

(FB「葵青友」圖片)

當記者正在拍攝之際，帶著手套的林姓經理煞有介事般衝出來嘗試阻止，惟記者遞上相片解釋後，他看後告知酒樓營運總監馮先生出來對話。馮生回應：「我都知道員工前日無蓋好垃圾車就推出來係唔啱，但當日是星期日人流比較多，所以一個早上已擠滿垃圾，加上負責的清潔公司暫時只提供一架垃圾車給我哋，無選擇情況下，我哋都要先清走垃圾先有空位再用。」

現場所見，廚房與貨𨋢相隔約八米距離，當垃圾車要從廚房推去貨𨋢，必然經過大廳中間，馮生解釋：「之前我哋試過裝屏風將大廳和廚房至貨𨋢隔開，但垃圾車間中會流出污水，沾污地毯發出惡臭，所以最後把屏風拆掉，希望大廳通風啲，同埋酒樓租金昂貴，盡量多擺幾張枱，幫補吓真係差好遠，現在酒樓每個月都蝕緊錢㗎，所以我哋都好無奈。」他還呈上手機相片，展示平日運送垃圾車前，都會先用膠套封好。

馮先生還向記者訴苦，指酒樓飲食業每況愈下，他歎息道：「希望你唔好怪林經理，因為請唔到人，佢堂堂一個經理都要幫手洗碗，佢都做到心煩氣躁，加上公司蝕錢中，你見佢帶住膠手套濕淋淋都走出來擋駕，其實佢都係想保護公司。」記者沿貨𨋢落到地下，運送垃圾車的通道並無雜物或異味，衛生環境尚算良好。

此圖在網上流傳後，有市民留言「好噁心、嘩！新款點心車嗎？、可能壞𨋢呢？」記者訪問現場食客陳先生和李小姐，他們看到記圖片都嘩然：「我哋唔係成日嚟，但如果真有此事，都幾無食慾。」但也有客人體諒的說：「這裡的食物不錯的，我無親眼見過推垃圾車出來，我唔會評論。」經過此事後，馮總監答應會與清潔公司爭取多架垃圾車以作後備，及後會等到「落場」時間才會推出垃圾車。