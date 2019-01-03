【人有三急】公屋商場廁所都要鎖　粉嶺商場洗手間突轉「商用」　

商場洗手間除了可照顧商戶需要，更可以方便顧客及途人，而粉嶺祥華商場的洗手間，一向開放予公眾使用，但日前其中一層的洗手間，突然被改為「商戶專用」，令顧客及途人相當不便，當區社區幹事指：「呢度係屋邨商場，點解要鎖咗佢？」

粉嶺祥華商場分為地下、二樓及三樓（不設一樓），日前突被管理公司轉為「商戶專用」的洗手間，位於二樓。祥華邨社區幹事林智洋指，二樓洗手間向來開放予任何人使用，屬商場內最受「歡迎」的洗手間，「二樓洗手間位置夠方便，女廁好近超級市場，男廁個位更係行去粉嶺站必經之路，所以使用率好高。」

二樓的女洗手間鄰近超級市場，故吸引不少途人使用。（林智洋提供）

林續稱，由於二樓洗手間被鎖上，沒有鎖匙的顧客及途人，就要前往位於地下、需經過户外的洗手間，或者到位於三樓的洗手間，但途中需推開多個防煙門才可到達，「始終都無二樓洗手間咁方便，我哋都有問過領展，佢哋話因為有商户要求而作出嘅管理安排。」

位於二樓的男洗手間，對出即連接通往港鐵粉嶺站的通道，位置方便。（林智洋提供）

雖然二樓洗手間使用率，較其餘樓層的洗手間高，但林智洋認為，其衛生情況亦算理想，相信並非因環境衛生問題，以致令洗手間被「商用」。而林亦會舉行簽名活動，收集街坊意見，期望可令領展重新開放二樓洗手間。

《香港01》就事件向領展查詢，領展表示商場現時有男洗手間、女洗手間各兩組，而每層均有傷健洗手間開放予公眾人士使用。商場辦事處會定期檢視場內設施需求，以期為使用者提供更多方便。