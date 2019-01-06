活化梧桐河雙魚河　研究報告建議：設全港首個馬拉松練習徑

本港不同地區都有一條主要河流，聚集區內的市民，例如城門河、翠屏河、東涌河，北區也有梧桐河及雙魚河，卻因偏離市中心、欠缺配套設施而日漸荒廢。隨着新界東北發展計劃展開，北區區議會進行「活化梧桐河和雙魚河研究」，研究報告提出五個可行的文娛康樂活動方案，例如設立模型船區及馬拉松練習徑等。

北區區議會早於2011年已視梧桐河及雙魚河為區內重點旅遊景點之一，其轄下的「房屋及城市規劃工作小組」於2018年11月下旬，進行「活化梧桐河及雙魚河研究」，探討如何活化梧桐河及雙魚河，並提出五個文娛康樂活動的可行方案。

五大美化主題及相關配套的建議。（北區房屋及城市規劃工作小組文件）

研究團隊有五大建議。第一，可於梧桐河及雙魚河設立模型船區，梧桐河河寬約40米，該模型船區可用作舉辦國際航海模型競賽。第二，也可設立馬拉松練習徑，香港目前尚未有一個以長跑練習為主的緩跑徑，若將梧桐河及雙魚河畔連結，可打通成一條12公里長的緩跑徑；第三，舉辦北區航空攝影比賽，梧桐河及雙魚河一帶為效區，適合航空攝影活動；第四，完善及優化單車徑網絡，兩河的低密度發展，正適合發展成一個單車友善社區；第五，文化及生態導賞團，兩河一帶不但有塱原農地，又有龍躍頭文物徑、古洞村等歷史建築，可吸引不少市民到北區參觀。

研究團隊期望，透過活化兩河岸的建議，進一步發揮到北區現有的地區優勢，特別是善用區內現有豐富的文化及天然資源，未來能夠吸引適量的人流增長，鼓勵更多元化及強身健體的活動，為地區注入生氣，長遠亦創造更多元化的社區經濟機會。

報告亦建議，在為居民提供更安全、健康及有趣的康樂選擇時，亦應對一些可能帶來負面影響的活動加以禁止及規管，例如應禁止擾亂當區生態系統的動物放生活動、以及為模型快船產生的噪音量設立上限等。

另一方面，報告亦建議檢視兩河多年來的一些衛生問題，例如河道臭味、河床淤泥充塞等，希望透過一連串的綠化配套，既美化環境，亦為小動物，如雀鳥、蝴蝶等提供更多的安身之所。

不少市民會帶同魚、龜、蛙類等動物到梧桐河「放生」。（資料圖片）

北區區議員陳惠達指，梧桐河及雙魚河以前經常泛濫，並不適合舉辦任何活動，但經渠務處多年的努力，河水泛濫的情況已大為改善，「條河並非很臭，但現時是甚麼都沒有，河兩岸沒有正式的道路，根本不是一個休憩的地方。」他認為，區議會參考南韓及新加坡的案例，認為應善用梧桐河及雙魚河，為居民建設一個理想的休憩地方。

他強調，研究報告只是一個建議，最終能否推行仍需政府首肯及撥款，但期望相關活化工程可儘快進行，「相信附近居民都想有美麗舒適的休憩設施」。