【隨時塞爆】青衣及葵涌擬建大型物流設施　議員：欠交通評估

為增加貨櫃碼頭的貨運能力，運房局將就青衣貨櫃儲存及貨物處理多層綜合大樓，以及葵涌多層重型貨車停車場及現代物流設施進行可行性研究，兩項發展將會在今個月的區議會中討論。有議員認為方案兩年前已曾討論過，至今仍未有交通評估，只怕好心做壞事。

根據區議會文件顯示，第一項的青衣用地研究用地，位於青衣南面青衣路及青衣航運路交界，佔地約8.1公頃，研究建造貨櫃儲存及貨物處理多層綜合大樓，用作儲存貨櫃及貨物處理。

青衣多層重型貨車停車場及現代物流設施建議位置。（區議會文件）

青衣南區議員潘志成指，連接青衣路的青鴻路一帶，違泊情況嚴重，他籲局方先了解區內問題，再進行規劃發展。（相片由潘志成提供）

而第二項的葵涌用地研究地點位處美青路、貨櫃碼頭南路、興華街西、荔寶路和西九龍公路交界，佔地約18.1公頃。佔地擬建多層重型貨車停車場及現代物流設施，範圍包括西面一幅約 5 至 6 公頃用地發展作多層綜合大樓，用作重型貨車停車場及現代物流設施。

葵涌貨櫃儲存及貨物處理多層綜合大樓建議設計方案。（區議會文件）

青衣南區議員潘志成回覆《香港01》稱，有關計劃曾在2016年提出過，但局方後來並未有再提及，是次重推計劃，潘志成希望局方可以審慎宏觀地規劃，不要浪費土地。潘志成說：「以青衣島為例，長期都泊車位嚴重不足，加上幅地附近都好多短期租約用地或爛地，所以都想局方可以由交通流量到用地規劃都做長遠研究，先好推呢件事。」

潘志成補充，是次的文件中未見有兩幅用地的詳細交通評估，或是兩座大樓的分層用途：「不論是青衣或葵涌，將來落實後的通勤安排，或者其他後勤用的詳細情況係點，都仲未有，兩個項目點互相支持呢？唔好又重蹈十號貨櫃碼頭覆轍。」