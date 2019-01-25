【反飛車】議員倡參考廈門做法　荃灣、屯門引入區間測速快相機

荃灣區快速公路的非法賽車問題嚴重，該區議員反映不少居民投訴車輛高速行駛時製造極大噪音，影響居民作息。雖然現時路段已設有偵速攝影機記錄車輛車速，但成效存疑，荃灣區議員建議可參考廈門市，安裝區間測速快相機，並於荃灣路及屯門公路作為試點，以打擊非法賽車等違例活動。

荃灣區議員鄭捷彬表示，飆車族常於凌晨時分在荃灣路及屯門公路一帶出沒，製造的噪音滋擾附近居民。雖然，現時警方亦有使有偵速攝影機拍攝超速車輛的相片，但偵速攝影機只局限在有限的範圍內，監察車輛超速情況。「不少駕駛者都知道荃灣區快速公路攝影機的位置，所以在駛近攝影機前刻意減速，駛過攝影機後重新加速，令引擎產生了更大噪音。」

區議員提議荃灣路的監察路段長約1.2公里，車速限制為每小時70公里。（文件截圖）

有區議員建議參考廈門做法。（資料圖片）

區議員建議屯門公路受監管路段路段長約2.4公里，限制車速為每小時80公里。（文件截圖）

鄭捷彬對《香港01》表示，外國不少地方已採用區間測速快相機，例如英國、澳洲、港珠澳大橋（內地段）及廈門市等，只是香港目前未引入這項新科技。「在交通及運輸委員會會議上，曾提出引入這款快相機，出乎意料地，警方態度積極，表明支持引入快相機；而運輸署亦表示會多加研究，有機會一併過檢討現時全港使用的偵速攝影機。」

有政黨發起簽名運動，集合居民力量，促請運輸署加裝快相機。（鄭捷彬Facebook）

現時香港警方所用的車速偵測相機，需作定點安裝，如車輛需經過偵測相機時，車速未有超過當時限制，則不能判定為超速；而區間測速相機，則是安裝在偵測路段的出入口，當車輛進入及離開該路段時，均會拍攝相片，從而計算該車輛由入口到出口的總時間，如果所用時間超過限制的行車時間，則可被判定為超速。