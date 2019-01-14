天水圍缺公營牙科 　基層需跨區睇牙 　社工：街坊凌晨三點排隊

現時天水圍人口多達30萬人，但區內缺乏政府牙科服務，導致居民要到元朗或屯門輪候政府牙科診所，或光顧私家診所。 然而，政府牙科診所主要供公務員及合資格人士使用（即其家屬），每周只開放一至兩天予公眾。縱然費用全免，但名額每次只得42個，天水圍與元朗居民均要「爭崩頭」。此外，區內的私家診所的診金普遍需500元以上，基層街坊難以負擔。

18區當中，有8區沒有牙科街症，但名額有限，迫使街坊要零晨時份排隊候籌。(資料圖片)

天水圍醫院自去年落成後，陸續提供急症及專科門診服務，如老人科、社康護理；但根據民間組織「天水圍社區發展網絡」於去年的調查，有三成居民希望設立兒科、中醫以及牙科。

公營牙科服務於天水圍一直從缺，居民需要到鄰近的元朗或屯門輪候政府牙科診所。然而，衛生署豁下的牙科診所主要供公務員及家屬使用，部分診所每周開放一至兩天予公眾。以元朗及屯門為例，兩區合共有四間牙科診所，但當中只得兩間提供牙科街症服務。

牙科街症名額僅得42個 街坊凌晨三點候籌

元朗賽馬會牙科診所每逢星期二、五均設有牙科街症，提供脫牙及止痛服務，但每天只有42個名額。職員向《香港01》表示，脫牙及止痛服務均為免費，但居民需要於上午8:15開始輪候。

然而，單是天水圍的人口已約有30萬，連同元朗20多萬的居民，兩天開放予公眾的牙科街症服務根本供不應求。晴景社區服務處社工郭文浩曾跟街坊到元朗牙科診所視察，有街坊於凌晨三點已在排隊輪候，更有不少是長者。「也有些四五十歲的中年人士，希望在返工前做檢查，但也輪候不到。」

天水圍的公營牙科服務一直從缺，不少街坊唯有光顧私人診所。(資料圖片)

私營牙醫費用高昂 基層長者寧忍痛

政府的牙科街症服務有限，天水圍居民只能光顧私人牙科診所。現時區內分別有六間私營及一間由非牟利團體營運的牙科診所。《香港01》曾致電區內兩間私營診所查詢價錢，脫牙（非智慧齒）的費用由$500至$800不等，如需開刀的話需約$1,000，洗牙則大約$450至$520，而且兩間診所的預約期已排至下星期。

郭文浩稱，長者雖有2,000元醫療券，但他們普遍不願花上近一半金額來脫牙，寧願留下來作應急之用。「輪候不到街症的長者寧願忍痛，也不會到私人診所。」

現時關愛基金設有「長者牙科服務資助」，70歲以上的合資格長者能免費鑲活動假牙及其他牙科診療服務，如洗牙、補牙、脫牙等。然而，郭文浩稱大部分長者對計劃毫不知情，而且申請門檻甚高：

社工郭文浩認為關愛基金「長者牙科服務資助」的申請資格門檻甚高，而且宣傳不足，大部分長者對計劃毫不知情。(資料來源：關愛基金網頁)

社工郭文浩說，不少長者寧願忍痛也不願花錢到私營牙科診所。(資料圖片)

牙科街症只屬公務員福利

縱觀衛生署轄下的牙科街症的位置，全港18區之中，當中8區不設牙科街症，究竟政府以甚麼標準設立街症服務？

據規劃署的《香港規劃標準與準則》，醫療及保健設施屬第三章的社區設施。當中醫院的標準為每1,000人設5.5張病床，而每興建一間分區或地區醫院時，亦應設一間分科診療所／專科診療所。然而，規劃署及衛生署皆指，牙科診所沒被劃入標準之內，亦即政府沒指標要按地區人口比例提供牙科服務。

衞生署曾回應《香港01》，衞生署轄下的牙科診所均由公務員事務局撥款，而非醫管局。牙科診所的設立目的是履行政府在僱用公務員合約上的聘用條款——公務員、退休公務員及其家屬的牙科醫療福利，亦即是成立目的沒包括服務公眾。