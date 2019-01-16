【渠蓋易跣】落雨天中西區處處地雷　社區主任：有婆婆跣到撞親頭

中西區斜坡多又長，有中西區區議員指，近日受天雨影響，接到不少居民因為渠蓋表面濕滑而滑倒的求助。議員質疑，渠務署安裝的渠蓋未能因應環境需要加裝防滑設施。中西區區議會將於本月17日就渠蓋設計容易令人滑倒問題作討論。

近日天氣時晴時雨，中西區社區主任劉天正指，雨過後經常接到街坊求助，指因為路面濕滑而在街上跌倒。劉天正解釋，因為中西區斜坡眾多，加上渠蓋表面濕滑，若遇上天雨，路面便容易令人滑倒。

上環文武廟的四方街一側是「滑倒」黑點，劉天正指：「嗰個位向上斜，路面又窄，文武廟門口有幾個渠蓋，唔少長者行過都好易跌親。」（受訪者提供）

劉天正指，其中一個滑倒黑點是上環文武廟的四方街一側，「嗰個位向上斜，路面又窄，文武廟門口有幾個渠蓋，唔少長者行過都好易跌親。」他又補充：「文武廟一帶為唐樓，居民多數為長者，如遇上渠蓋路面濕滑便容易失平衡，佢哋一跌就向後跌，分分鐘跌親個頭，有長者更試過撞親頭要入醫院！」

劉又補充道，去年曾有相關部門在文武廟對出蓋渠加裝防滑鋼沙，不過事隔多月後，鋼沙已有脫落跡象，促請相關部門盡快在該區各個地方都加設防滑物料，除去隱憂。

渠蓋設計問題將於本月17日在區議會上討論，而路政署在回覆區議會時指，現時的井蓋物料大致上分為兩類，第一類是鐵鑄的，表而有不同凸紋；另一類是與毗連行人路路面相配的，如混凝土或路磚，而蓋面均符合相關的國際防滑標準。署方又補充指，如發現井蓋蓋面有欠妥或收到市民投訴，會因應情況作出評估，從而制定維修方法，如更換新井蓋或在蓋面塗上防滑物料等。

水務署書面回覆區議會時指，部門近兩年間只接獲1宗因渠蓋而在街上滑倒的相關投訴，並指現時的沙井蓋由生鐵或球墨鑄鐵而成，耐磨性非常好，署方如發現有沙井蓋有任何銹蝕或磨損情況，影響行人安全，會立即安排更換有關沙井蓋。而渠務署書面回覆區議會時指，部門在近兩年期間，從未接獲有關投訴。而路政署則曾接獲3宗有關投訴。

水務署又補充指，在設計渠蓋時亦考慮不同技術要求，包括物料的耐用性及防滑性，不過現時設計部人員正在檢視現有的井蓋設計；而渠務署則指，現有的兩種渠蓋標準款式已考慮了防滑因素，並已符合歐盟標準的防滑要求。