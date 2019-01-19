球星、明星都支持改劃？　城規會否決改劃大坑道綠化帶　

中資地產商中洲控股自投得大坑道4-4C號地皮興建豪宅後，多次向城規會申請，將毗鄰的政府土地的綠化地帶，改劃為私人住宅的私家車道，兩年來提出9次申請，令當區居民大受困擾。大坑區議員楊雪盈指，她翻查地產商交給城規會的支持意向書，發現大部份的支持者名字怪異，除了英超球星名及台灣歌手名之外，簽署筆跡近乎一式一樣，她聯同區內居民將資料及請願信遞給城規會。規劃署在會上即時反對項目，城規會商議後亦否決申請。楊亦歡迎城規會決定，並促請修例堵塞申請漏洞。

楊雪盈與大坑區居民1月18 日到城規會遞交信件，反對改劃大坑道4-4C號地段的綠化帶。（受訪者提供相片）

地產商中洲控股早在兩年多前，已不斷向城規會申請改建綠化帶，為屋苑加建私人住宅行車路，在2018年前後提交過6次公眾意向書，希望城規會批准申請。楊雪盈向《香港01》表示，她翻查過相關意向書後，發現支持者的字句和筆跡都十分相似，部份簽名更是英超球員的球星名字或台灣歌手「庾澄慶」等，楊促請政府立即徹查是否有人觸犯法例，並加強核查意見書的真偽。

楊雪盈把收集到的居民意見書及請願信，在城規會審議當日（18號）透過秘書處將信件和搜集得的資料給城規會檢閱。她指發展商一而再，再而三的做法極度擾民兼不能接受，她說：「綠化地帶本來就是公共設施，是經過詳盡規劃，再配合人流、景觀和交通管理等方案得出的共用空間，不是說改就改。」她形容地產商得一想二，「他們以為同政府買了一幅地興建豪宅，就想政府送埋隔離的綠化地帶給他們用。」她歡迎城規會否決是次議案，同時要求政府盡快檢討《城市規劃條例》，限制地產商就同一項目申請改劃次數，堵塞漏洞。