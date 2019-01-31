【藍屋開放日】走入藍屋做回收、打乒乓波　變身「藍」住客

藍屋建築群屹立於灣仔近一百年，鮮艷的顏色點綴了灣仔這一片石屎森林。為了讓市民更了解藍屋的生活及歷史，「香港故事館」將於2月16日舉辦「We嘩藍屋開放日」，市民可以參與一系列導賞團、寫生、工作坊，體驗藍屋街坊的生活。

「香港故事館」將於2月16日舉辦「小社區生活圈—We嘩藍屋開放日」，開放日共有九個活動，分別為「埋去分類。埋去回收」、「藍屋建築群導賞」、「藍屋沙龍照」、「香港故事館X畫下嘢Special：行灣仔。畫屋仔」、「人盡其材：時分天地街坊技能分享」、「土作坊生產示範」、「揀．生活，梘．生活」、「社區經濟互助計劃導賞」、「社區乒乓球王比賽」，市民可以自由選擇參加不同活動，體驗作為藍屋居民的生活。

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藍屋開放日負責人表示，「人們只知道藍屋是一個歷史建築群，只會用歷史的角度去看藍屋，但實際上，仍有一群居民在藍屋內生活。舉辦開放日的目的，是想把居民們日常發生的事情展現在市民眼前，讓市民可以更了解他們的生活，認識這個社區。」

她舉例，逢星期六早上，藍屋的居民都會在空地上進行分類回收，開放日當天，市民可與居民交流，並體驗他們分類回收的日常。而乒乓球比賽中使用的乒乓球檯，原來是「走鬼檯」，由一位藍屋街坊設計，是一張「流動桌子」，既可做乒乓球檯，也可用作黑板、告示板。此外，寫生、拍照、土作坊等活動都與藍屋居民生活息息相關，市民可透過與居民交流，以另一角度了解藍屋。

活動詳情

日期：2月16日（星期六）

時間：11am-6:30pm

地點：藍屋建築群

備註：有部分活動需於網上報名，詳情請按這裏。