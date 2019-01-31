【導遊香港】新版《香港街》 加入少數族裔和生態旅遊主題

地政總署於2017首推《e香港街》電子地圖書，讓公眾免費下載和離線查閱地圖。《e香港街》來到第三年，日前地政總署再推出以「心•Guide」為主題的新版《香港街》和《e香港街》2019，內容加入少數族裔故事和香港生態之旅。

一圖睇清錦南線單車導賞遊的訓練路線。（政府新聞處圖片）

2019年的《香港街》主題為「心•Guide」，旨在推動關心年輕人同社會共融，《e香港街》書中以互動電子圖書形式，專題介紹兩間營辦本地導賞團的社企，包括「東華三院BiciLine單車生態旅遊社會企業」和「愛同行」。書中提及社企的成立背景和使命，前者聘請低學歷和低技術的年青人成為導賞員，帶參加者踩單車遊覽元朗，感受香港的大自然生態；而後者則與少數族裔合作，舉辦導賞團向公眾介紹香港少數族裔的生活面貌和文化習俗。

印刷版《香港街》載有詳盡的香港地圖。圖示灣仔及銅鑼灣的地理資訊。（政府新聞處圖片）

讀者可以在《e香港街》的地圖上選取不同香港的地點和圖案，載入閱讀不同的地方故事，更可以看到不同地方的香港舊照。而印刷版的2019《香港街》共有432頁，每本83元，載有詳盡的香港地圖，以及街道、地方及鄉村、屋苑及大廈、學校、公共服務、文娛及康樂設施的索引和公共交通資訊等資料。其中，街道和地方及鄉村索引更可作為香港街道和地方的地名錄。

當中更詳細介紹香港少數族裔的生活地點和故事。（政府新聞處圖片）

新版的《香港街》在2019年1月28日推出，主題為「心•Guide」。（政府新聞處圖片）

內有介紹導賞員和生態遊路線，更有地圖實況。（政府新聞處圖片）

電子版的《e香港街》，可以在地政總署網頁免費下載：www.landsd.gov.hk/mapping/tc/download/ehkg.htm

印刷版的《香港街》可以在地政總署測繪處各地圖銷售處、郵政總局、指定書店等地方購買