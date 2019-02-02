【社區自救有回應】漆黑兩年終於做嘢　路政署於鴨脷洲海旁設路燈

原本漆黑一片、四處無燈的鴨脷洲新海旁道，市民要摸黑過路，不禁讓人擔心安全問題。當區居民多番爭取，更曾自發在該路安裝社區燈，日前政府終回應街坊訴求，在該處安裝了6盞臨時路燈，鴨脷洲海旁重見光明。地區人士表示，對於安裝臨時路燈表示歡迎，但路燈數量並非太理想，會繼續自發擺放社區燈，方便市民。

2年前南港島線通車後，鴨脷洲新海旁道便對外開放，不過該路非常黑暗，政府亦未有在該處加設路燈，街坊要摸黑過路。早前該區的社主區任陳炳洋及陳欣兒自發於該處設置了4盞戶外LED路燈照明，更一度發生懷疑有人偷燈的風波。

加燈前的鴨脷洲新海旁道，環境漆黑。（陳炳洋提供圖片）

經多番爭取及討論，路政署在1月31日為新海旁道新設6盞臨時太陽能路燈，鴨脷洲海旁終見光明。陳炳洋在Facebook透露，臨時太陽能路燈會亮至晚上11至12時，而該路段日後將會有大規模的發展，所以暫時不會設置固定路燈，他對此當局安裝臨時路燈表示歡迎。

不過政府設置的臨時路燈仍有不足之處，陳炳洋對《香港01》表示，雖然政府在新海旁道加設臨時路燈，但橋底往深灣一段路只得3盞路燈，數量並不足夠，故此會繼續自發擺放社區路燈，彌補光線不足問題，方便街坊。

政府現已在鴨脷洲新海旁道安裝臨時路燈。（陳炳洋提供圖片）

至於該道路的日後發展，陳炳洋說，南區民政署會研究該路段的發展方向，有區議員曾提出將此改作臨時停車場，亦有街坊希望保留此路，作為區內休憩用地。