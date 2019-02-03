【豬年2019．新年叮一叮】千禧電車大變身　特色插畫迎新歲

新年將至，為了送舊迎新，很多香港人都會添置新衣服，就連電車也換上「新裝」！香港電車有限公司和本地插畫藝術家「飛天豬」合作，為一部千禧電車大變身，在車身添上充滿本土特色的美麗插畫，成為本港豬年首部賀新禧藝術電車，喜迎新年。

「變身」的電車為169號千禧電車，採用流線型設計，並於2000年起投入服務，被選為本年的迎春電車。插畫家「飛天豬」黃詠珊（Pat）在車身畫上多隻栩栩如生的麻雀，展翅飛翔，以及一棵棵盛放的水仙花，電車穿梭香港大街小巷，冀表達電車「叮叮」與麻雀「吱吱」相和應。

「飛天豬」Pat以水仙花及麻雀為題材，為電車「大變身」。（香港電車）

Pat向《香港01》表示，自己在創作時，希望找一個與城市有關的元素，她想到「叮叮」時常穿梭於大街小巷，而麻雀也是穿越城市之中，所以選擇了這個元素，「之前做過資料搜集，發現原來只有香港嘅麻雀係同人咁近，其他地方嘅麻雀反而係郊區出現較多，所以覺得兩者好似，一樣同人好近好貼身。」

至於為何採用水仙花，Pat是希望添加一種有關新年的元素，而她自小家中便會種水仙花過年，又會放數粒波子在水中，故將自己的童年回憶，乃至很多香港人的習俗，放到這次的畫作之中。

香港電車董事總經理敖思灝 Cyril Aubin（左）與插畫師Pat（右）。（香港電車）

電車對很多香港人來說，並非單純的交通工具，更是一種本土情懷， Pat也不例外，「我好鍾意電車，一直都好想做關於電車嘅創作，香港電車公司邀請合作，係一個好好嘅機會！我睇過啲歷史相，以前香港好多地方都係海，而叮叮就喺海邊行，睇到以前嘅人係點生活。而叮叮就見證城市變化，成個想像空間好大。」

在繁忙的大馬路中，車輛飛快行駛，就只有電車脫離隊伍，慢慢行走。Pat形容，電車在繁忙的城市中慢駛，就像在鬧市中慢活一樣，是很多香港人想有的生活。

電車在北角春秧街中穿梭（香港電車）

看見自己的畫作在電車上，讓她感到非常雀躍，「之前我去屈地街電車廠幫手貼畫作上車身，見到畫作面積放到好大，好特別。電車咁啱喺我生日開始行，就好似送咗份禮物俾我同香港人，所以我都變咗個『電車膠』，全日就不斷追車影相，好開心！」

香港電車表示，這個設計暫時是新春限定，至少會維持至整個2月，至於何時換裝，視乎2月後會否有其他計劃。這輛電車並無固定行駛路線，可能每日出現在不同地方，市民不妨在新年搭搭「叮叮」，看看能否遇上這輛漂亮的「新春限定」電車！