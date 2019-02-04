【豬年2019】元朗果園被輾平　水仙王打不死　年宵續賣本地花

如果你走進元朗年宵市場的濕貨區，從遠處就能看見四個紅布黑字「田香花園」。19年來，本地花農陳偉明都在元朗年宵賣本地出產的年花，街坊尤愛他親手割的水仙，都稱他為「水仙王」。 繁花背後，57歲的陳偉明曾因收地問題，40,000呎果園被輾為平地。去年底他把田香花園搬到另一片偏遠小農地，路途辛苦，他卻繼續為老街坊端出一盤盤水仙，背後是信念，也是感情。

時值年廿九，57歲陳偉明草草吞掉麵包，果腹後又得整理水仙，應對晚飯後將至的人潮。（曾雪雯攝）

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2000年起，陳偉明便在元朗年宵的花海中，售賣自己親手種的年花。從本地水仙、芍藥、蟹爪菊花、韓國蕙蘭到日本海棠都有，每年吸引大批老顧客回頭。

陳先生說，割水仙頭如寫字一樣，每人的手工都不同，「大陸水仙好瘦」。（曾雪雯攝）

「香港年花靚好多」，他說兩地年花顏色、樹型、手工略有不同，像大陸的水仙較瘦，這與花農手勢有關。「同寫字一樣，每個人手勢唔同」。陳偉明自小看著父母、鄰居割水仙，漸漸練成自己一門手藝。他早年從廣州來港後，便成為農夫栽花種果，從此成了本地農業的守護者。他說，農業為香港造就清新空氣，「香港一定要有農業，唔可以靠晒大陸」。

田香花園的攤檔由竹棚搭上紅布建成，布置簡陋，只因繁花才是主角。（曾雪雯攝）

縱然有心，但可供售賣的花的數量，卻逐年萎縮。恒地主席李兆基2015年捐出一幅元朗馬田壆農地，用作興建青年宿舍，而田香花園剛好在範圍內而面臨收地。恒地於2016年收回40,000呎花園，當中逾萬棵果樹、盆栽被推土機輾破。

陳先生花園面積因而大減，更只有當初的四分一，每年年宵，陳先生都以為是最後一年。

陳偉明最愛水仙，「開花特別香，特別靚，對空氣又好」。（曾雪雯攝）

去年三月農地正式交吉，陳先生一家搬到元朗大旗嶺一塊小農地。想要重新開始，但由於新址較舊址狹小，農地已無法再種果樹，只可種花，但可種年花數量由數千盆銳減至近千；亦因為偏僻，陳先生今年運花特別辛苦。他需用木頭車從小路推出馬路，每次補貨需來回12、13次才上滿一輛貨車，「我呢排都瘦咗幾磅」，陳先生受訪時略帶疲態。

陳先生不僅種水仙出色，韓國蕙蘭亦一樣難不倒他。（曾雪雯攝）

陳先生的一生，只做一件事，就是種花。但隨農地面積萎縮，他閒時會幫朋友種花修樹，雖辛苦卻仍堅持，背後源自信念與感情。「農業唔係搵快錢，只夠糊口，但可以為香港提供新鮮空氣」。他坦言被迫遷後，曾想過不再開花園，「但熟客話『吓？我支持你成20年呀』；『我買第二啲會唔開心』，氹到我好開心」。

「陳太，我第三年買啦。」語音未落，陳太便趕往接待每年一會的熟客。（曾雪雯攝）

除了熟客，支持他的還有當年支援他的大學生戰友。當年曾到田香花園保護花園的大學生，每年均回會到元朗年宵，助其賣花。「好開心，佢哋晚晚放工都會嚟」。

田香花園雖搬離馬田壆，但新的田香花園正在另一片農田生根發芽。他說：「唔向別人求甚麼，一手一腳種花種生果就可以養活一家五口啦。」在60歲仍是中年的香港，57歲的陳偉明繼續埋首於自己的田香花園，為香港栽一棵本地花。