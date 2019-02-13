白鴿飛上將軍澳民居築巢下蛋　食環裝CCTV無阻居民餵飼白鴿

坑口地鐵站附近經常有白鴿聚居，食環署於常寧路公園位置安裝閉路電視，防止有人非法餵飼白鴿，惟此後仍有人於死角位置繼續餵飼。社區主任指，有居民擔心白鴿會傳播禽流感，加上大廈外牆滿佈雀鳥糞便，會引起環境衛生問題，希望食環署能從根本下手，防止有人非法餵飼雀鳥。

坑口地鐵站A出口，對出常寧路公園位置四座通風槽處，經常有人餵飼野生白鴿，導致白鴿聚居，引致環境衛生問題及有潛在傳播疾病的危機。居民投訴後，食環署於去年六月於公園內其中兩座通風槽上安裝兩部閉路電視，並貼上「預防感染禽鳥疾病切勿餵飼野鳥」及「攝錄系統監察範圍」的橫額，望能收阻嚇作用。

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但坑口區社區主任王卓雅表示，安裝閉路電視後，白鴿問題依然沒有解決，「通風槽旁邊的小巷是閉路電視的死角位，3至5個餵白鴿的人士會到死角位餵飼，閉路電視根本拍攝不到，所以白鴿聚集的情況依然沒有改善。」她表示根據現行法例，只能以亂拋垃圾罪檢控餵飼白鴿的人士，但只要餵飼者用器皿盛載飼料，不是隨手把飼料扔在地上，亦未不算違法。

坑口區社區主任王卓雅表示，安裝閉路電視後，白鴿問題依然沒有解決。（阮秀君攝）

王卓雅又指，自從去年年尾，港鐵應區議會要求，於路燈及建築物上蓋安裝防鳥刺後，白鴿便轉而飛至民居，帶來環境衛生問題，「白鴿會在民居的冷氣機槽、簷篷、晾衣架上休息、築巢甚至下蛋，到處都是雀屎，很臭。」居民擔心鳥糞傳出的惡臭不但影響生活質素、衛生環境，甚麼會傳播禽流感。她形容防鳥刺只是把問題由公共地方轉移到民居，「每日有大約一千隻白鴿在附近出現，地鐵站旁的安寧花園、頌明苑及蔚藍灣畔每一座至少有十多個鳥巢，幾乎每一個單位都有白鴿留下的糞便痕跡。」

王卓雅表示，雀鳥有傳播疾病的危險，食環署有責任加強處理，而現時政策明顯是「治標不治本」，她指問題的根本在於有人胡亂餵飼白鴿，但只以亂拋垃圾罰款$1,500懲治，對他們並沒有阻嚇力，認為政府應立法，訂立更高罰則。她又指，「通風槽邊的小巷根本沒有人使用，食環應讓把小巷封起，防止有人在那裏餵飼白鴿。」另一方面，她認為政府可參考外國做法，設置超聲波驅鳥器驅趕雀鳥，防止他們在民居聚集。

香港觀鳥會高級保育主任胡明川亦表示，不鼓勵市民餵飼野生雀鳥，因為這不論對人類還是雀鳥都會造成負面影響。她解釋，人類餵飼野鳥，會使野鳥依賴人類，繼而失去自行覓食的能力，其習性的變化會對人類造成滋擾。「其實野鳥能自行覓食時，並不會聚集，而當牠們聚集，便會造成衛生問題，例如鳥糞發出異味。其實只要一、兩個人餵飼野生雀鳥，已能引發不必要的人鳥衝突。」她建議市民下次見到有人餵飼野生雀鳥，可作出善意的提醒。

野鴿的糞便可以傳播病菌，基於衛生安全及人道原則考慮，都應該停止餵飼野鴿。（阮秀君攝）

食環署發言人回覆《香港01》查詢指，署方一向關注坑口地鐵站外有人餵飼野鳥引致環境衞生滋擾情況，並已採取一系列措施，以改善有關問題。措施包括在上址懸掛警告橫額及派發宣傳單張，提醒市民不要餵飼野鳥而弄污公眾地方，否則會被檢控；加強清洗及使用稀釋漂白水消毒有關地點；以及派員加緊巡查和對餵飼野鳥致弄污公眾地方的人士採取執法行動。



此外，署方在去年六月於坑口站 A 出口對出空地的餵飼野鳥黑點安裝網絡攝錄機，以策劃更有效的執法行動。在過去半年，食環署人員在上址向餵飼野鳥致弄污公眾地方的人士共發出五張定額罰款通知書及提出一宗檢控。人員密切監察已安裝攝錄機的地點，並會因應實際情況適當調整行動計劃，包括更改安裝攝錄機的地點，以加強執法成效。由於上址部分地方屬港鐵管理，食環署指會繼續留意上址情況，並與港鐵保持緊密聯絡和採取適當行動，以保持環境衞生。