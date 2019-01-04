白鴿飲坑渠水食垃圾　鵝頸橋街坊憂播菌　糧油店店主：啲人有問題

衛生防護中心剛宣布，香港踏入冬季流感高峰期。不少人都將季節性流感與一般感冒、禽流感混淆，甚至對家禽特別抗拒及警覺。近日便有市民發現鵝頸橋街市附近有大批白鴿，既飲坑渠水，又啄食坑渠的垃圾兼隨處便溺，污染環境及散播細菌。《香港01》記者到場了解，發現確實有不少白鴿到該處流連，但街市糧油雜貨店負責人楊女士卻對市民擔憂直言不滿：「白鴿係識飛嘅動物，根本無辦法控制，食環署已經一日洗三次，香港人真係好多事！」

清晨8時許白鴿群與其他雀鳥已聚集垃圾站旁找尋食物。（羅鈺歡攝）

有市民在網上發文表示，銅鑼灣鵝頸街市垃圾站旁有大量白鴿聚集，牠們啄食完地上污渠的垃圾後，到處飛行及便溺，鴿糞遍佈地面、休憩花園及民居的晾衣棚，並留言指：「啲白鴿群埋一齊食垃圾，隻隻都食到好肥唔肯走，有時都幾怕佢哋傳播病菌。」

《香港01》記者到場了解，發現早上九時許鴿群已聚集在鵝頸熟食中心的高處橫樑，有些飛到卸貨區出入口啄食跌下的糧豆碎屑，有些則飛到地面啄食地上坑渠旁污水中的廢物。貨車司機陳先生指：「我每朝早都會來送貨，每朝都見到一大堆白鴿，可能我只逗留一陣，又唔覺得好騷擾，啲白鴿知道呢度有嘢食，實會喺度等。」卸貨入口旁放了兩個收集廚餘的有蓋高身垃圾桶，清潔工將爛菜瓜皮等倒進去，沒有散落一地，過程衛生良好。

陳先生（左）每朝都會到來送貨，但不覺白鴿滋擾。（羅鈺歡攝）

最接近卸貨區的糧油舖楊銀記，他們的貨物經常遺留穀豆碎屑在地上，容易引來白鴿群，但老闆娘楊女士說：「我覺得呢啲飛禽走獸嘅嘢同人類冇乜關係囉，佢哋周圍飛周圍走唔會成日喺度，唔會遺留太多糞便，多數都係路過，實際上無問題。」她體諒白鴿群無家棲息才到街市覓食，她指：「佢哋飛過嚟咁污糟都肯食，佢點算滋擾你哋呢？佢哋仲幫你清理晒啲塵同垃圾添啦！」

楊女士又道：「唔通你揾食環署嚟捉走晒咁無人道咩？啲人成日話啲雀仔阻到佢，我覺得反而呢啲人好有問題。你睇下英國當地周街都係白鴿，又唔見人哋話滋擾？英國嗰邊捕捉白鴿要拉去坐監，係香港啲人咁煩，成日都投訴之嘛！」她指食環署每日都會清洗街市三次，但禽鳥類動物根本無辦法控制去向。

記者沿著樓梯到街市平台的休憩花園，該處是白鴿群聚集的位置，約有百多二百隻白鴿站在天台欄杆上。剛好平台清潔工馨姐（化名）經過，當問到白鴿是否滋擾到街坊，她當值中不便上鏡的她即揚聲說：「係呀，真係好多人投訴呀，屙到人哋窗邊晾啲衫全部都係雀屎，下午三點幾最多，我日日都要洗地兩次清走雀屎，你都唔知幾辛苦。」

鵝頸街市及垃圾站隨處可見雀糞遍佈地上。（羅鈺歡攝）

記者向食環署查詢，署方根據記錄顯示，在過去一年就查詢所指地點一帶公眾地方曾接獲兩宗有關雀鳥造成環境衞生問題的投訴。食環署接獲《香港01》查詢後，已即時派員巡查上址，期間未有發現有人餵飼野鳥以致弄污公眾地方，事涉地點環境衞生尚可，並表示一直關注上址環境衞生情況，除加強該處的街道潔淨服務，徹底清洗垃圾站，及用稀釋漂白水清洗有鳥糞的街道及路面外，亦有在當眼處張貼告示。

食環署提醒市民切勿餵飼野生雀鳥，以致弄污公眾地方，否則會被檢控。若食環署人員發現有市民餵飼雀鳥以致弄污公眾地方，會援引《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章），向有關人士發出定額罰款通知書，罰款1,500元。