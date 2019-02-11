【自訂車牌】下月尾拍賣仲有靚車牌？　原來呢啲組合最受歡迎

運輸署將於本月24日，舉辦農曆新年車輛登記號碼公開拍賣，當中不少車牌組合工整，更有如「8888」、「3388」、「2828」等好意頭組合。不過，將於3月30日舉行的兩場自訂車牌拍賣亦不「輸蝕」，在署方公佈的234個待拍賣車牌中，仍不乏有趣車牌組合。

運輸署於一、五、九月接受自訂車輛登記號碼申請，並會以底價5,000 元進行公開拍賣。署方早前公佈了將於下月底舉行的拍賣中登場的234個待拍賣車牌，當中包括了不少包含「BB」、「BABY」字樣的組合。

優質幸運車牌中心創辦人顏文翰指，「BB」、「BABY」通常被港人用以稱呼愛人、親人，這類車牌通常都受歡迎，「不過，在BB前加了名字的話，多了個性，不易撞名，銷路會變窄。」雖然受歡迎，但他估計成交價不會太高，約兩萬元左右。

不少車牌都以「MR」、「MS」加上姓名作組合，甚至出現師奶的諧音C9。(運輸署)

除「BB」外，不少車牌都以「MR」、「MS」加上姓名作組合，甚至出現師奶的諧音C9。「原裝(只有姓氏)的車牌多數都被人買走了，所以才在前面加上MR、MS。」顏文翰指，這類車牌和「BB」、「BABY」車牌一樣，受歡迎但成交價未必高。

字愈少的車牌愈受歡迎，顏文翰表示，當中以兩個英文字母或人名車牌最為港人追捧， 而有「JC」二字的，更是人人爭相競投的車牌：「因為Jackie Chan (成龍) 呀！」不過，他指不少「靚車牌」早已被人囊括，自訂車牌市場亦進入「冇貨」狀態，不少無法投得心頭好的人，都會在人名前後加上「X」或「1」，以突出車牌。